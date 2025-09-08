Carabinieri: fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale eseguito nella provincia di Vicenza

Verso le ore 21:00 di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa sono intervenuti in Lusiana-Conco (VI), contrà Tortima, dove,

alle ore 20:30 circa, due 13enni del posto, nel mentre camminavano lungo quell’omonima via, con direzione sud/Bassano del Grappa, giunti all’altezza di quei civici nn. 25/43, venivano investiti da tergo da un’autovettura che percorreva la loro stessa direzione di marcia (Asiago-Bassano del Grappa), il cui conducente, dopo l’impatto, proseguiva la marcia, senza prestare loro soccorso, ma dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. Nella circostanza, uno dei due minori decedeva sul colpo mentre l’altro ragazzo riportava delle lesioni alla gamba sinistra, successivamente giudicate guaribili in gg. 7 s.c.

Sul posto, per i rilievi foto-planimetrici giungevano i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa e della Stazione CC di Lusiana-Conco, i quali, corso cit. attività, rinvenivano sul luogo dell’impatto un copri-specchietto esterno lato destro, di colore grigio, con relativo specchio, persi dal veicolo in fuga. Da successivi accertamenti esperiti, si appurava come lo stesso fosse attribuibile ad una Volkswagen Golf di colore grigio.

Le immediate e articolate indagini di polizia giudiziaria poste in essere dai militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, con il coordinamento della Procura di Vicenza, condotte attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica, l’analisi dei varchi stradali e l’accurata attività di repertamento, permettevano agli operanti di individuare un’autovettura compatibile per marca, conformazione e colore, con quella coinvolta nel grave sinistro stradale, la quale risultava essere intestata e in uso a un 23enne di Cartigliano. Immediato accertamento esperito sul posto dai militari dell’Arma permetteva di individuare la vettura, ferma nei pressi dell’abitazione del prevenuto, la quale presentava danni del tutto compatibili con la dinamica dell’incidente. Pertanto, rintracciato anche il cit. giovane, essendo lo stesso fortemente indiziato di essere il conducente della vettura responsabile dell’omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso commesso nella serata di ieri, veniva condotto presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa per i successivi accertamenti.

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi in capo allo stesso, rafforzati anche dall’ audizione quale persona informata di un suo coetaneo, il quale risultava essere stato presente all’interno dell’abitacolo dell’autovettura condotta dall’amico all’atto dell’evento, sul posto interveniva direttamente il Sost. Proc. in turno presso la Procura di Vicenza, il quale, dopo aver sottoposto l’indiziato ad interrogatorio alla presenza del proprio legale nominato d’Ufficio, procedeva ad emettere nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui davano esecuzione i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa.

Esito formalità di rito, il prevenuto è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”.