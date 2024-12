Carabinieri in campo contro i taxi driver della droga: 2 arresti

Catania, zona Castello Ursino. Si muovevano per la città in motorino, come due comuni rider di consegne a domicilio, con tanto di borsa termica in spalla, i due ragazzi di 28 e 27 anni, di origini colombiane, che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale , sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

L’ingegnoso travestimento, però, non è bastato ai due per sfuggire al controllo degli investigatori che, da qualche giorno, avevano cominciato un’attività info-investigativa proprio per intercettare i pusher che stavano adottando questa nuova modalità di “spaccio a domicilio”.

Al riguardo, erano circa le 20:00 quando i militari dell’Arma, intenti a battere le zone del centro storico con servizi di appostamento in modalità “discreta”, hanno scorto i due che si aggiravano, a bordo di uno scooter SH, nei pressi del Castello Ursino e, quindi, hanno deciso di seguirli. Giunti nei pressi di via Transito, i due giovani si sono fermati dinanzi ad uno stabile, e, mentre il 28enne è entrato nel palazzo, il complice è rimasto in strada ad attenderlo. A quel punto, la pattuglia ha deciso di intervenire per sottoporre il 27enne – che evidentemente stava facendo da “palo”- ad un controllo, ma lui ha cercato di evitarlo, raccontando che aveva nello zaino una pizza da consegnare urgentemente. Peccato, però, che, aperta la borsa termica, i Carabinieri non vi abbiano trovato alcuna pizza e nemmeno il profumo del celebre impasto di farina, acqua e lievito, a dimostrazione che quel contenitore non era mai stato utilizzato per trasportare alimenti. Immediata è scattata la perquisizione, durante la quale gli investigatori hanno recuperato, nella tasca della sua giacca, una dose di marijuana.

Nel mentre, il 28enne è uscito dall’androne condominiale e, vedendo la pattuglia che aveva fermato il suo amico, si è subito giustificando raccontando di essere andato a far visita a sua zia. Nemmeno questa versione dei fatti, però, ha fatto desistere i Carabinieri dal perquisirlo e, dalla tasca del suo giubbino, sono state recuperate 4 dosi di marijuana del peso di 5 grammi e una dose di cocaina da mezzo grammo mentre, nei jeans, il pusher aveva nascosto 25,00€, probabilmente appena ricevuti da un cliente. Difatti, dopo alcuni minuti, da quella casa è uscita la donna che aveva ordinato la droga a domicilio, la quale ha smentito di essere la zia del pusher, ammettendo invece di aver ricevuto la dose ordinata.

I due spacciatori in modalità “taxi driver” sono stati, perciò, arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, mentre la droga è stata sequestrata.