Carabinieri intervengono e bloccano 46enne in flagranza di reato

Misterbianco (CT). Grazie alla costante attenzione e alla specifica preparazione dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco nella gestione dei reati di genere, in particolare maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, è stato arrestato in flagranza di reato un 46enne di Catania, ritenuto responsabile di tali condotte sulla base degli indizi raccolti e che saranno oggetto di verifica in sede giudiziaria.

La vittima, una 44enne di Misterbianco, ex compagna convivente dell’uomo, si è rivolta nuovamente ai militari dell’Arma per chiedere aiuto, temendo che l’ex potesse mettere in atto le sue minacce, documentate attraverso messaggi e audio ricevuti sul cellulare.

Il 46enne, già denunciato in passato dalla donna e destinatario di un ammonimento, intorno alle 13.00 l’ha contattata telefonicamente dicendole “…oggi soffriremo tutti!…” e poco dopo ha rincarato le minacce, dichiarando che avrebbe bruciato la casa dei suoi genitori e fatto del male a parenti e amici.

La donna ha avvisato subito gli uomini della Tenenza, che si sono recati presso l’abitazione dei suoi genitori, in periferia, senza però rintracciare l’uomo. I militari intervenuti, tuttavia, avevano predisposto una vigilanza dinamica sull’obiettivo sensibile, mantenendo alta l’attenzione.

Poche ore dopo, intorno alle 16.00, il 46enne è tornato presso la stessa abitazione, dove in quel momento si trovava anche la 44enne. Dopo aver divelto una telecamera di sorveglianza posta all’ingresso, ha tentato di sfondare il cancello senza riuscirci, quindi ha provato a scavalcarlo.

A quel punto, gli investigatori dell’Arma di Misterbianco, presenti già nei pressi dell’abitazione segnalata, avvisati dalla donna della presenza dell’ex compagno, sono entrati in azione. Hanno sorpreso l’uomo all’interno della proprietà, bloccandolo, immobilizzandolo e mettendolo in sicurezza, impedendo qualsiasi ulteriore tentativo di aggressione. La vittima ha poi sporto un’ulteriore denuncia, a tutela della propria incolumità, dei figli minori e dei familiari.

Il 46enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.