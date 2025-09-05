Carabinieri intervengono per un furto presso un esercizio commerciale

Latina Nella decorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso i locali di un bar ubicato sulla parte esterna di un noto centro commerciale di Latina.
Nello specifico, i Carabinieri, intervenuti su segnalazione del proprietario per un furto in atto, hanno preliminarmente accertato che un malvivente, con il volto travisato, dopo aver sfondato la vetrata dell’attività commerciale si era introdotto nei relativi locali, asportando denaro contante dal registratore di cassa.
Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri al fine dell’individuazione dell’autore del furto e di ricostruire compiutamente la dinamica dell’evento.