Carabinieri liberi dal servizio intervengono per un incendio in un casolare e salvano un uomo

Nel pomeriggio del 4 settembre scorso, in via Campo Selva, località Pratica di Mare, due Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che in quel momento stavano effettuando un’attività di polizia Giudiziaria, diversamente da quanto precedentemente comunicato,

hanno notato una colonna di fumo provenire da un casolare lungo la via e intervenuti hanno notato che i locali erano interessati da un violento incendio, alimentato dalle esplosioni di alcune bombole di gas. I militari hanno immediatamente spronato le persone che lo abitavano ad uscire dall’edificio e, proprio da loro, hanno appreso che all’interno vi era ancora un uomo intrappolato.

Nonostante le fiamme alte, i Carabinieri si sono introdotti nel casolare e hanno individuato l’uomo, un 51enne di origine marocchina, ormai stremato. Seppur cosciente, poco reattivo, lo hanno quindi sollevato e trasportato di peso in una zona di sicurezza, lontana dall’area ormai completamente avvolta dalle fiamme.

I Carabinieri delle Stazioni di Torvaianica e Tor de’ Cenci, giunti sul posto, hanno poi allertato personale del 118 perché i due Carabinieri intervenuti, durante le operazioni di salvataggio, avevano inalato del fumo.

Dopo le prime cure sul posto, entrambi i Carabinieri sono stati trasferiti al pronto soccorso della clinica “Sant’Anna” di Pomezia dove sono stati trattenuti per accertamenti e successivamente dimessi con 30 e 15 giorni di prognosi.

L’uomo salvato, invece, è stato medicato sul posto e ha rifiutato il successivo trasporto in ospedale, non avendo riportato, per fortuna, conseguenze.

I Vigili del Fuoco di Pomezia hanno domato le fiamme, escludendo al momento la presenza di inneschi o acceleranti. Non si sono registrati danni ad altre abitazioni.