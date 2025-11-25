Carabinieri: Napoli, arrestato un 55enne per stalking. Le minacce nei video e nelle conversazioni registrate

Era l’11 ottobre quando l’aveva denunciato per atti persecutori. La donna ha 49 anni è ha deciso di interrompere la relazione con suo marito, 55enne.

Lui non accettava la cosa e la importunava e non tollerava il pensiero che lei potesse intraprendere una relazione con un eventuale nuovo uomo. I carabinieri attivano il codice rosso e, coordinati dalla Procura di Napoli, viene disposta una vigilanza nei pressi dell’abitazione della vittima.

Ieri pomeriggio, però, la situazione degenera drasticamente. L’uomo pare la pedinasse ma questa volta, nel quartiere Vomero, si presenta dove la donna lavora. Le immagini di video sorveglianza della zona riprendono tutto. Il 54enne prende la donna a muso duro. “Tu hai un altro”. La donna è atterrita e dopo aver cercato di farlo ragionare riesce a fuggire. Nel frattempo, la sorella con cui la donna si trovava al telefono in quel momento riesce a registrare la conversazione durante la quale l’uomo le grida “ti vengo a prendere con tutto il braccialetto” “ti taglio la testa”.

La donna corre dai carabinieri della stazione Vomero Arenella che su disposizione dell’Autorità giudiziaria attivano in pochi istanti il Mobile Angel e accompagnano la donna nella sua abitazione mentre le gazzelle si mettono alla ricerca del 54enne. Arriva la sera e i militari rintracciano e arrestano l’uomo che era nei pressi della propria abitazione. Il 54enne è ora ai domiciliari. Deve rispondere di atti persecutori.