Carabinieri NAS Napoli: controlli Estivi. Sequestrati 556.000 kg di alimenti, 3.624 confezioni di prodotti scaduti e 364 litri di olio contraffatto

I Carabinieri del N.A.S. di Napoli, nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,

hanno eseguito controlli a strutture socio sanitarie per anziani, servizi di continuità assistenziale, stabilimenti termali e balneari, centri benessere, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, ristoranti, punti di ristoro delle principali strade e autostrade, stazioni, porti e aeroporti, finalizzati a verificare le condizioni igienico sanitarie, strutturali ed autorizzative, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella conservazione e somministrazione degli alimenti, specie per contrastare le frodi commerciali e sanitarie.

In totale sono state ispezionate 810 strutture delle quali 379 sono risultate “non conformi” per violazioni alle normative nazionali e comunitarie che hanno riguardato in particolar modo gli alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione e privi della rintracciabilità alimentare. In tale ambito sono state sospese 53 attività, poiché venivano preparati e serviti cibi in condizioni igieniche precarie, nonché stoccati in ambienti privi di requisiti igienici. Sono state contestate 638 sanzioni amministrative per un totale di 623.000 Euro e sono stati sequestrati 556.000 kg di alimenti, 3.624 confezioni di prodotti scaduti e 364 litri di olio contraffatto. Inoltre, sono state sospese 3 strutture socio assistenziali per anziani poiché in sede ispettiva venivano accertate significative carenze organizzative, strutturali ed igienico sanitarie, nonché la mancanza delle previste autorizzazioni per svolgere l’attività di “gruppo appartamento”.

I Militari del N.A.S. hanno inoltre eseguito numerosi campioni di prodotti carnei per rilevare la presenza del virus della P.S.A. e di prodotti ittici immersi in acqua non certificata, con rischio di contaminazione batteriologica, quali ad esempio l’Escherichia coli.

L’azione di controllo, che vede conclusa solo la fase estiva della più ampia pianificazione annuale di vigilanza, ha dedicato particolare attenzione alla tutela di alcune fasce deboli della popolazione, in particolare giovani ed anziani, con interventi ispettivi presso centri estivi per ragazzi, discoteche e strutture ricettive per anziani.