La sensibilizzazione dei più giovani per costruire un futuro di legalità: Carabinieri nelle scuole per aggiungere mattoni al progetto di una società più leale e sicura.

Balzola – La scuola primaria “De Amicis” ha acceso i riflettori sulla cultura della legalità, organizzando un incontro speciale con i Carabinieri della locale Stazione, che ha visto la partecipazione degli alunni di tutte le classi. In un’atmosfera vivace e collaborativa, i ragazzi delle classi prima, seconda e terza hanno condiviso lo spazio con quelli di quarta e quinta, dimostrando un grande interesse per gli argomenti trattati.

Virgilio dell’incontro è stato il Luogotenente Alberto Tamma, Comandante della Stazione Carabinieri, che ha catturato l’attenzione dei piccoli ascoltatori con un approccio coinvolgente. La sua presenza non è stata solo un’opportunità per conoscere i Carabinieri ma anche un momento per instaurare nelle nuove generazioni valori fondamentali come il rispetto delle regole, il senso di responsabilità e il valore della comunità.

In modo semplice e chiaro, il Luogotenente ha spiegato ai ragazzi cosa significhi vivere in un contesto di legalità, affrontando temi di grande attualità come il bullismo, il rispetto delle regole e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. È così emersa una connessione significativa tra le esperienze degli alunni e il mondo più ampio che li circonda.

Un momento interessante è stato quando i ragazzi hanno parlato delle loro esperienze, con un vivace scambio di opinioni, durante il quale hanno potuto esprimere liberamente le loro idee, sentimenti e paure. Grazie alla guida sicura e paziente del Luogotenente, gli alunni hanno capito non solo l’importanza di segnalare comportamenti ingiusti ma anche come ognuno di loro possa essere attore nella promozione della legalità.

Il focus si è poi spostato sulla figura dei Carabinieri, una professione spesso idealizzata dai più giovani, sottolineando l’importanza del loro lavoro per la sicurezza della comunità.

I Carabinieri hanno quindi invitato ogni studente a diventare ambasciatore della legalità. “Comincia con piccole azioni ogni giorno”, ha detto il Luogotenente. “Rispetta le regole, tratta gli altri con gentilezza e coraggio. Ogni gesto conta e può fare la differenza”.

Su queste esortazioni si è concluso l’incontro, lasciando negli studenti una scintilla di consapevolezza e un desiderio di agire positivamente nel proprio ambiente. Un ulteriore passo verso una società più giusta e coesa.

La sensibilizzazione su questi temi, soprattutto fra i più giovani, è essenziale per costruire un futuro in cui la legalità non sia solo un concetto astratto ma una realtà concreta e vivibile.