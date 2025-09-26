Carabinieri, unitamente ad alcuni avventori, fermano persona armata

Nel corso della mattinata odierna, a Molfetta (BA), Via Olivetti, presso Centro Commerciale “Grand Shopping Mongolfiera”, un individuo, dopo essersi introdotto armato di fucile in una gioielleria ed asportato alcuni monili, esplodeva nell’area parcheggio alcuni colpi, prima di essere fermato da due militari dell’Arma, di cui uno in congedo e l’altro in servizio, con il contributo di alcuni avventori.
Sono in corso gli ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Molfetta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani
