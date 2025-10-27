“Carabinieri venite in via Boldrini che spacciano!”. Arrestato 35enne. Sequestrati hashish, cocaina e crack

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 35enne maliano, residente a Budrio (BO), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri, allertati da una cittadina che aveva telefonato al 112 per segnalare una probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di un gruppetto di persone che si stavano aggirando con fare sospetto in via Cesare Boldrini. Alla vista dei Carabinieri, il 35enne maliano ha tentato di allontanarsi. Prontamente raggiunto e identificato come soggetto gravato da precedenti di polizia e dal foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 15 dosi di sostanza stupefacente di vario genere (hashish, cocaina e crack) e diverse banconote di piccolo taglio che venivano sequestrate perché ritenute provento dell’attività illecita. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 35enne arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in Tribunale. L’arresto è stato convalidato con rito direttissimo e applicata la pena di sei mesi di reclusione e il pagamento di 1.000 euro di multa. La pena è stata sospesa e il soggetto è stato rimesso in libertà. Le banconote, invece, sono state confiscate e la sostanza stupefacente sarà distrutta.