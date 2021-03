Cariati (Cs) – L’ex Ospedale di Cariati ospiterà una delle sedi vaccinali operanti nella regione a servizio della campagna in corso. Sarà operativo appena caricato, a breve, nell’apposita piattaforma per le registrazioni. – A darne notizia è il Sindaco Filomena Greco che ha ricevuto conferma in merito ieri (lunedì 22 marzo) dalla struttura commissariale provinciale.

Nell’esprimere soddisfazione per l’attesa comunicazione ufficiale, assieme all’assessore alla sanità Marielena Ciccopiedi, il Primo Cittadino parla di risultato importante ricercato con impegno ed interlocuzioni costanti e finalmente raggiunto nell’interesse di una comunità e di un territorio che già subisce e non da oggi la negazione del diritto fondamentale alla salute.

Avrebbe rappresentato una ulteriore offesa alla nostra gente – prosegue il Sindaco – assecondare in silenzio la paventata impossibilità di fruire delle eccellenti strutture sanitarie esistenti sul nostro territorio, paradossalmente inutilizzate in questa grave fase di emergenza pandemica e addirittura costringere i concittadini di tutto il basso jonio cosentino a dover spostarsi a Corigliano-Rossano pure per poter vaccinarsi.

Ad ospitare la sede vaccinale territoriale di Cariati sarà l’ex presidio ospedaliero Vittorio Cosentino, tenendo conto in ogni caso che, per ogni ulteriore necessità, l’Amministrazione Comunale ha già messo a disposizione anche una palestra cittadina. Ci stiamo organizzando inoltre – aggiunge – per supportare quanti avranno difficoltà nella prevista prenotazione sulla piattaforma.

Per ciò che concerne i territori delle aree interne – continua – per le categorie più a rischio e con maggiori difficoltà di spostamento, come istituzioni locali ci stiamo coordinando per organizzare al meglio e senza disagi la vaccinazione nei comuni di residenza.

Nell’informare, infine, che i nuovi casi positivi registrati ufficialmente sul territorio comunale sono 12 (di cui un caso negativizzato), per un totale di 85 casi positivi ad oggi (di cui 9 minori) e 63 quarantene (di cui 14 minori), la Greco coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla massima attenzione e responsabilità rispetto ad una variante che si sta dimostrando molto contagiosa e che sta coinvolgendo interi nuclei familiari, facendo appello quindi alla quarantena fiduciaria per tutti quanti hanno consapevolezza di aver avuto contatti diretti con casi positivi e ricordando l’obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni anti-Covid vigenti (divieto di assembramento, mascherina, igiene e distanziamento interpersonale) e quelle ancor più stringenti per le zone rosse come Cariati.

Com. Stam.