Carini  – 4 palermitani in manette per tentato furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, nell’ambito dei servizi indirizzati principalmente al contrasto delle diverse forme di illegalità diffuse, con particolare riguardo ai reati predatori, hanno arrestato 4 palermitani tra cui una donna di età compresa tra i 56 e i 66 anni, tutti accusati di tentato furto in abitazione aggravato e violazione di sigilli.

Durante il controllo del territorio, l’interesse dei militari è stato attirato dalla presenza di più autovetture parcheggiate nelle vicinanze di un’abitazione sita in Fondo Cicala, nota ai Carabinieri perché sottoposta a sequestro.

Il presentimento che all’interno dell’immobile vi fosse la presenza di persone ha avuto conferma una volta che i militari, con le opportune cautele, si sono avvicinati all’appartamento dove, sono riusciti a bloccare i quattro indagati intenti ad asportare condizionatori, scaldabagno elettrico, impianti elettrici ed altri oggetti ritenuti di utilità.

Tutta la refurtiva è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli arresti sono stati tutti convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo il quale ha riconosciuto la piena legittimità dell’intervento dei Carabinieri.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.