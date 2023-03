la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 lunedì 27 marzo – ore 18:00 Carlo Barbieri presenta Pino Tanuso e l’incredibile SuperBike Ali-N (Einaudi ragazzi) e Dieci piccoli gialli 4 (Einaudi ragazzi)

I libri: Pino Tanuso Un libro per ragazzi appassionati di avventure fantastiche, di segreti e di gialli, di misteriose civiltà aliene, di viaggi e di indagini in giro per il mondo. Chi mai avrà abbandonato una bici in buone condizioni in un fosso? Pino la recupera e… scopre che quella non è una bici qualunque, ma una misteriosa SuperBike proveniente dallo spazio, capace di volare a velocità fantastiche e di diventare invisibile. Con lei vivrà una straordinaria avventura in giro per il mondo, fra emozionanti colpi di scena, a caccia di segreti custoditi da secoli. Età di lettura: da 9 anni.

Dieci piccoli gialli Dopo i primi tre libri della serie Dieci piccoli gialli, torna il piccolo commissario Ciccio nelle storie raccontate da Carlo Barbieri. Dieci racconti gialli per riflettere e per ridere, accompagnati da divertenti illustrazioni. Un imprendibile ladro mascherato, un alberello che chiede aiuto, un colonnello derubato che non sente niente perché… sente troppo, il mistero delle due gocce d’acqua… Dieci nuovi casi apparentemente insolubili, enigmi di cui persino l’ispettore Cangemi non riesce a venire a capo, ma che il piccolo commissario Ciccio saprà risolvere con l’aiuto del nonno, suo inseparabile aiutante.

Carlo Barbieri, siciliano, scrittore «tardivo» come tanti suoi conterranei, ha vissuto a Teheran e a Il Cairo, e adesso risiede a Roma. È autore di gialli e racconti premiati in manifestazioni di prestigio come lo Scerbanenco@Lignano, Giallo Garda, Metropoli di Torino. Per Einaudi Ragazzi ha scritto Dieci piccoli gialli, Dieci piccoli gialli 2 entrambi premio speciale della giuria al Festival Giallo Garda e Dieci piccoli gialli 3. Al suo piccolo investigatore Ciccio è dedicata anche una collana di racconti singoli chiamata Piccoli gialli. Sempre per Einaudi Ragazzi ha scritto Pino Tanuso e l’incredibile SuperBike Ali-N.