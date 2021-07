Davvero felici per la scelta dei candidati presidente di municipio per Carlo Calenda sindaco. Una squadra di donne e uomini davvero in gamba, che uniscono competenze e passione politica.

L’ augurio di buon lavoro a tutti partendo dal più giovane: Luca Di Luca Di Egidio, al VII Municipio dove aveva raccolto già 5 anni fa 1000 preferenze da consigliere e ora è pronto, con maturità, a questa nuova sfida. Massimo Piccardi, esperto amministratore e impegnato da sempre nel mondo dell’ associazionismo sportivo e nel sociale, sarà candidato al V Municipio. Marta Marziali, in III, un medico in prima linea nella lotta al Covid, animata da passione civica e volontariato nonché mamma di 4 figli. Tommaso Martelli, in XV, imprenditore nel settore della comunicazione e del digitale, già vanta un importante risultato nella corsa al Comune con la lista Marchini 5 anni fa. E sono certo che faranno un ottimo lavoro: Valter Mastrangeli da sempre un punto di riferimento in VI; Federico Sciarra al IV; in IX Marco Muro Pes; Andrea Bozzi per il X; in XI Gianluca Fioravanti; e Camilla Bargione in XIV.

Insieme a loro i primi 5 candidati presidente già ufficializzati – Giuseppe Lobefaro, Caterina Boca, Francesca Severi, Simonetta Novi e Caterina Monticone (che oggi ha fatto una bella presentazione al town hall a Casalotti in XIII)- con cui si è avviato un ottimo lavoro di radicamento sui territori.

E presto arriveranno anche le centinaia di candidati tra consiglio comunale e consigli municipali. Una squadra forte e pronta a vincere questa sfida. Per un ritorno alla competenza dopo 5 anni di inefficienza a tutti i livelli.

