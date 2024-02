CARLO MARIA CATANIA – PIANISTA INTIMO

L’analisi, l’eplorazione e l’esclamazione sono i tre architrave dei tre volumi di Carlo Maria Catania, pianista e compositore che nel cognome ritrova curiosamente anche le origini e che dalla sua Sicilia, anziché il sole e i colori delle arance mature, racconta luci e ombre di un percorso intimo e cruciale che parte dal colore nero.

Un percorso di suoni, in cui il pianoforte la fa da padrone, che come in un romanzo d’altri tempi, raccontano il percorso di crescita di questo giovane cavaliere.

Black Room sarà il primo di tre volumi che rappresentano le stanze della coscienza: una stanza fatta d’introspezione, del “qui ed ora” interiorizzati nella ricerca del sé.

Da “Discovering Himself”, la traccia che aprirà l’album, a “Enigmatic Epilogue” – quella che lo chiude – e che per giocare con il destino, è stato scelto che fosse la chiave che le apre tutte.

Un epilogo enigmatico, ma non per questo negativo.

Anzi, con l’introspezione che passa per sentimenti ansiogeni e si manifesta con le emozioni più vivide, si raggiunge un momento in cui – come in “Forgiveness”, quinta traccia del primo volume – ci si libra in volo, aprendosi al nuovo che avanza.

Il secondo volume, Green Room, rappresenta il momento in cui abbiamo capito chi siamo, quello dell’affermazione nel senso della ricerca di un posto nel mondo e in cui affrontiamo il punto di vista del “cosa c’è li fuori”.

Chiuderà la trilogia Red Room, con la manifestazione del sé, rappresentato come una sorta di grido: <<ora che ho trovato un posto nel mondo, lo occupo di colori; “Slowly”, come il titolo che apre il volume, ma con la mente aperta (“Free Mind” è la terza traccia), proiettato nel disegnare il mio destino (“Hoping for the best”)>>.

Il calendario delle uscite:

1 MARZO: Enigmatic Epilogue (il singolo)

15 MARZO: BLACK ROOM (Vol. 1) – La tracklist: Discovering Himself, Introspection, Feelings, Avenue Anxious, Forgiveness, Enigmatic Epilogue

3 MAGGIO: GREEN ROOM (Vol. 2) – La tracklist: Loneliness, Real Battle, Immersion in Thoughts, Persevering, A Place in The Heart

14 GIUGNO: RED ROOM (Vol. 3) – La tracklist: Slowly, Enlightened Thoughts, Free Mind, Daydream, Hoping For The Best

https://lnk.to/EnigmaticEpilogue

di Lucia Sanna