Carlo Rambaldi, il maestro che dall’Italia ha insegnato a Hollywood a sognare. L’omaggio di Borgonzoni nel centenario della nascita

“Cento anni fa, a Vigarano Mainarda, nasceva Carlo Rambaldi. Non solo un artista visionario, ma un pioniere della meccatronica applicata al cinema: con il suo ingegno ha saputo fondere arte e tecnologia, dando vita a creature che hanno incantato il pubblico e scritto una pagina indelebile della storia del cinema. Con quasi cento film e tre premi Oscar, Rambaldi ha dimostrato come il talento italiano possa trasformarsi in meraviglia universale.

Per il centenario della nascita, il Ministero della Cultura ha scelto di dedicargli due grandi celebrazioni internazionali, realizzate in collaborazione con l’Academy Museum di Los Angeles (dal 30 ottobre) e con il MoMA di New York (dal 10 dicembre). Due rassegne che ripercorreranno i suoi lavori più celebri, per ricordare come dall’Italia sia partita un’avventura capace di rivoluzionare il rapporto tra immaginazione e tecnologia e conquistare Hollywood”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni nel giorno in cui ricorre il centenario della nascita di Carlo Rambaldi.