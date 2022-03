Carnevale Ambrosiano 2022 al Circo di Peschiera Borromeo (Milano): “Carnival Circus – Maschere Italiane & Carnevale di Rio”

Lo show, allestito all’interno del tendone di Paride Orfei, vedrà alternarsi innumerevoli artisti circensi (acrobati, contorsionisti, giocolieri, equilibristi, ballerine) in grado di coinvolgere adulti e bambini

Peschiera Borromeo (MI) – Doppio spettacolo per celebrare nel migliore dei modi il Carnevale Ambrosiano 2022. In occasione dei festeggiamenti di sabato 5 marzo 2022, gli artisti del Circo di Peschiera Borromeo, coordinati da Paride Orfei e Sneja Nedeva, si esibiranno con il nuovo show “Carnival Circus – Maschere Italiane & Carnevale di Rio”. Lo spettacolo sarà strutturato in due parti: nella prima, andranno in scena avvincenti performance associate alle maschere della Commedia dell’Arte (da Arlecchino a Pantalone), mentre nella seconda saranno il ritmo e le movenze brasiliane, con un rodato corpo di ballo, a coinvolgere il pubblico.

“Carnival Circus” avrà una durata di un’ora e mezza, con un intervallo di 15/20 minuti tra un tempo e l’altro, e si terrà sabato 05 marzo alle 16.30 e in replica alle 20.00 nel tendone grande del Circo in via Carducci 6 a Peschiera Borromeo, a poca distanza dall’Idroscalo di Milano.

«L’intenzione è quella di ricreare nel tendone – ovviamente riscaldato – un’atmosfera calorosa e divertente, piena di colori e festoni carnevaleschi – spiegano i titolari dello chapiteau Paride Orfei e Sneja Nedeva -. Per renderla ancora più bella, invitiamo tutti i partecipanti, grandi e piccoli, a indossare maschere e costumi».

Sono aperte le prevendite per “Carnival Circus – Maschere Italiane & Carnevale di Rio”. Per informazioni e acquisti contattare il numero 3316522892 (anche WhatsApp). L’accesso è consentito ai soli possessori di green pass rafforzato e mascherina ffp2.

Durante l’intera giornata sarà attivo il servizio bar dove si potranno trovare dolciumi, pop corn, zucchero filato, panini con la salamella, bibite e tanto altro.

CARNIVAL CIRCUS

05 marzo 2022, ore 16.30 e 20.00.

Via Carducci 6

Peschiera Borromeo (Milano)

A 5 minuti dall’Idroscalo

Posti limitati

Prevendite al numero 3316522892 (anche Whatsapp)

Palchi a bordo pista € 20,00

Tribune centrali € 20,00

Tribune laterali € 15,00

Com. Stam.