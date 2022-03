Caro bollette, Cucunato (Lega): “il IX municipio ascolta le proposte sul teleriscaldamento”

Il caro bollette colpisce anche e soprattutto chi è servito dal teleriscaldamento. Non solo ci si mette l’aumento del gas ma, in più, gli sgravi fiscali non toccano chi usufruisce di questo servizio.

Così oggi, nella zona del Torrino/Mezzocammino quartiere del IX Municipio Roma Eur, gli abitanti residenti finiranno per pagare molto di più di chi ha la caldaia a gas. Una stangata che sta provocando diverse proteste. A raccontare i disagi sono i residenti stessi, durante un incontro promosso da condomini e associazioni referenti dei cittadini, che ha raccolto una serie di proposte e messo giù con me un documento che sarà presentato nell’odierno Consiglio Municipale, per superare questo momento di difficoltà su un servizio tra i più indispensabile. I cittadini hanno sottolineano nelle loro proteste che nella seconda metà del 2021 e in questi primi mesi del 2022, rispetto all’anno precedente, gli aumenti sono stati del 100%, in alcuni casi anche del 130%. “Un vero salasso”, dichiarano i cittadini, per un servizio che ha molti problemi e numerose anomalie, come le continue interruzioni durante gli ultimi mesi, in varie strade e più zone dei quartieri di Torrino Mezzocammino. Ho chiesto e chiederò affinchè gli sgravi previsti dal governo per decreto, siano estesi al “teleriscaldamento”, in particolare la riduzione dell’aliquota Iva dal 10 al 5%, oltre alla possibilità da parte della municipalizzata Acea Teleriscaldamento, di prevedere un bonus periodico alle famiglie per tutto l’anno 2022, che dia la possibilità – e permetta – di ridurre la bolletta di almeno un terzo. Il teleriscaldamento ha sicuramenti dei benefici per la qualità dell’aria e di sicurezza, ma ci auguriamo che tale aspetto possa avere anche dei benefici in termini economici, visto che già tante famiglie utilizzano questo sistema.



Piero Cucunato, Capogruppo della Lega nel IX Municipio di Roma Capitale.

Com. Stam.