Caronte & Tourist annuncia l’attivazione della tariffa notturna sullo Stretto

Messina – Arriva il biglietto notturno per viaggiare sullo Stretto di Messina. La nuova iniziativa di Caronte & Tourist, annunciata alcune settimane fa in occasione dell’aggiornamento del listino, è attiva dal 16 aprile e prevede prezzi agevolati per i traghettamenti effettuati in fascia notturna durante i periodi di bassa stagione (dal 15 settembre al 15 luglio).

I biglietti notturni saranno dedicati esclusivamente ad auto, moto, carrelli, camper e pullman e avranno un prezzo differente e scontato rispetto ai biglietti ordinari poiché validi per una specifica fascia oraria in occasione della quale il servizio di traghettamento prevede una frequenza ridotta.

I biglietti con tariffa notturna possono essere acquistati in qualsiasi momento, ma sono validi solo per viaggi effettuati tra le ore 22:00 e le ore 04:00, sia in andata che in eventuale ritorno.

Sono disponibili anche per gli utenti dei sistemi di telepedaggio (come Telepass e UnipolMove) e sono inclusi nel programma fedeltà NavigoPerTe dove contribuiranno all’accumulo delle miglia e al calcolo dello sconto progressivo. L’unica eccezione riguarda l’acquisto con le miglia: i biglietti notturni non potranno essere acquistati utilizzando le miglia NavigoPerTe, che resteranno valide per tutti gli altri prodotti a catalogo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale carontetourist.it.

Com. Stam.