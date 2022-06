Carovita: 20 associazioni lanciano la protesta #PentoleVuote

Si svolgerà venerdì 10 giugno alle ore 11:00 a Palermo, in via Cavour 6 di fronte al Palazzo della Prefettura, la manifestazione #PentoleVuote, organizzata dalle principali associazioni nazionali di tutela dei diritti dei consumatori in tutte le Regioni italiane, per protestare contro il carovita galoppante.

I dettagli della manifestazione, che in Sicilia vede la partecipazione di ben 20 associazioni regionali e nazionali, verranno resi noti mercoledì 8 giugno a Palermo, in via Ercole Bernabei 22 alle ore 10:00 presso la sede di Federconsumatori Sicilia, nel corso di una apposita conferenza stampa alla quale sono invitate tutte le testate giornalistiche siciliane.

“La situazione è allarmante – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – e richiede un intervento deciso da parte del Governo nazionale, innanzitutto, ma anche l’attivazione di misure regionali come l’istituzione di un osservatorio siciliano contro la speculazione sui prezzi di beni e servizi”.

“Le Associazioni ritengono che sia in corso una manovra speculativa per aumentare i profitti di alcune categorie di commercianti ed industriali con pochi scrupoli e facili all’arricchimento – aggiunge Luigi Ciotta, Presidente di Adoc Sicilia – Per questo, e per altri motivi legati soprattutto al caro bollette gas ed energia elettrica, le Associazioni dei Consumatori scenderanno in piazza venerdì 10 giugno”.

Le associazioni che partecipano all’iniziativa, in Sicilia, sono:

Adiconsum

Adoc

Adusbef

Aiace

Associazione Utenti dei Servizi Radio Televisivi

Asso-Consum

Assoutenti

Casa del Consumatore

CittadinanzAttiva

Codacons

Codici

Confconsumatori

Centro Consumatori e Utenti

Federconsumatori

Lega Consumatori

Movimento Consumatori,

Movimento Difesa del Cittadino

Konsumer

Sicilia Consumatori

UGC



Maggiori informazioni sull’iniziativa di protesta del 10 giugno verranno fornite nel corso della conferenza stampa di mercoledì 8, alla quale saranno presenti, per rispondere alle domande dei giornalisti, i rappresentanti delle associazioni che partecipano alla protesta.

