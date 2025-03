Carra-Mauri resistono con grinta al Ciocco

L’equipaggio del Casarano Rally Team non si arrende al maltempo e porta la Skoda Fabia Evo al traguardo del primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Sara Carra e Federica Mauri, hanno dimostrato tenacia, maturità e spirito di squadra con la Skoda Fabia Evo curata da Erreffe, concludendo la 48ª edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, disputata sulle insidiose strade della Garfagnana flagellate dal maltempo.

Una gara complessa e segnata da condizioni meteo estreme, che non ha consentito al giovane talento salentino e alla navigatrice comasca, più esperta, di esprimere appieno il potenziale del pacchetto tecnico a disposizione. Nonostante le difficoltà, l’equipaggio è riuscito a chiudere in seconda posizione nella classifica del Campionato Femminile, e a ridosso della top ten nelle categorie Under 25 e Promozione.

Il sabato, interamente caratterizzato da piogge battenti, ha reso impraticabili molti tratti di gara, costringendo il team a optare per un approccio conservativo. La strategia, condivisa con la scuderia di famiglia, era chiara: concludere la gara accumulando esperienza, senza correre rischi eccessivi in un contesto in cui ogni velleità di risultato era condizionata dalla situazione meteo.

L’eventuale possibilità di rimonta è stata poi vanificata dall’annullamento di entrambe le prove speciali previste sul tratto di Puglianella nella giornata di domenica, riducendo così il numero totale dei crono a disposizione. A complicare ulteriormente il quadro, l’incidente occorso a un altro equipaggio sulla P.S. Carragine ha comportato per Carra e Mauri l’assegnazione di un tempo imposto, penalizzante in termini di classifica. Ciononostante, nell’unico tratto affrontato in condizioni più favorevoli, le due hanno fatto registrare un ottimo riscontro cronometrico, a conferma del loro potenziale.

“Abbiamo completato la gara e questa è la cosa fondamentale – ha dichiarato Carra all’arrivo – è solo la mia seconda partecipazione sotto la pioggia, ieri non mi sentivo ancora abbastanza sicura. Sappiamo di dover lavorare tanto su questo aspetto. Oggi, sull’asciutto, i nostri tempi erano molto vicini a quelli dei primi e con più chilometri a disposizione sono certa che avremmo potuto recuperare.”