La catena di supermercati e ipermercati francese Carrefour seleziona e assume personale per vari punti vendita. In particolare in Liguria nei comuni di Genova, Sanremo, La Spezia, Imperia, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante.

Le posizioni aperte riguardano in particolare diplomati:

specialisti macelleria;

specialisti di reparto.

addetti alle vendite;

Per entrare a far parte del team del quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio al mondo, come reddito e vendite è necessario consultare laa pagina web dell’azienda, in cui sono disponibili maggiori informazioni ed i dettagli per presentare la candidatura online.

Per ulteriori informazioni cliccare qui

