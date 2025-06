Carroccio pigliatutto in Georgia

Il 14enne atleta termitano del Ct Palermo vince singolare e doppio a Telavi in una prova valevole per il Circuito Tennis Europe under 14

Il “Telavi Open”, torneo su terra rossa in Georgia, prova di categoria 3 del Circuito Tennis Europe under 14, si tinge dei colori del Ct Palermo grazie al 14enne giocatore nativo di Termini Imerese Paolo Carroccio che fa doppietta incamerando sia la prova di singolare che quella di doppio. In particolare, nel singolare, il classe 2011 ha “rotto il ghiaccio” dopo le tre sconfitte subite in finale, tra il 2024 e la prima metà di 2025, tra tornei andati in scena in Grecia, Croazia e Austria.

A Telavi invece il tennista tesserato con i colori del Circolo del Tennis Palermo ha sbaragliato la concorrenza portando a casa tutti i match senza mai perdere un set. Carroccio, accreditato della prima testa di serie, ha battuto nell’ordine: il russo Nikita Ermolov, il bielorusso Anton Stupchyk, il georgiano Lazar Sutiashvili, l’israeliano Re’em Elkayam, e quest’oggi in finale con lo score di 6-0 6-2, il russo Kmamid Aleev.

Venerdì 27 giugno invece era giunta, nel doppio, insieme al giocatore di casa Giorgi Kintsurashvili, l’affermazione numero 4 tra tornei del Circuito under 12 e under 14.

Grazie al successo ottenuto in terra georgiana, Carroccio entrerà, a partire da lunedì prossimo, nella top 80 del ranking Tennis Europe under 14.

Il giovane tennista nato a Termini Imerese è seguito, unitamente allo staff del Ct Palermo, anche dal papà maestro di tennis Marco Carroccio presente a Telavi.

Si chiude così una settimana molto positiva per il movimento giovanile del sodalizio prossimo a festeggiare il centenario, dal momento che lunedì 23 giugno le giocatrici della compagine under 12, sconfiggendo in casa per 2-0 il Tc Siracusa, hanno vinto il titolo regionale a squadre qualificandosi anche per la fase di macroarea sud di scena a settembre. Del team fanno parte: Aurora Freni, Alessandra Mormino, Ludovica Pivetti e la riberese Flavia Schifano.

