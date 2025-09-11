Carta dei diritti fondamentali UE. Bando CERV per farla conoscere ed usare Scadenza ravvicinata

C’è tempo fino al 18 settembre 2025 per partecipare al bando ‘Promuovere la consapevolezza, lo sviluppo di capacità e l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE da parte delle organizzazioni della società civile’.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV), ed è promossa dalla Commissione Europea, attraverso la Direzione Generale Giustizia e Consumatori (DG JUST) con un budget di 18 milioni di euro.

Il bando si rivolge a persone giuridiche stabilite negli Stati membri UE. Il proponente di progetto deve essere un ente privato no-profit; partner di progetto possono essere invece enti, pubblici e privati, con o senza scopo di lucro. Enti a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti privati no-profit.

Le priorità individuate sono:

capacity building e sensibilizzazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Promozione dei diritti e dei valori attraverso il potenziamento dello spazio civico.

Contenzioso strategico.

Protezione dei valori e i diritti dell’UE attraverso il contrasto ai discorsi e ai crimini dettati dall’odio.

Sostenere un ambiente favorevole alla protezione dei whistleblowers.

I progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi e potranno essere cofinanziati dall’UE fino al 90% dei loro costi ammissibili. La sovvenzione richiesta non può essere inferiore a € 75.000 euro. Clicca qui per consultare il bando completo (pagina in inglese)

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani