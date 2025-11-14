“CARTA DEL DOCENTE” negata agli insegnanti precari: Ministero dell’Istruzione condannato

E’ la storia di un docente precario al quale non veniva riconosciuto il bonus annuale di 500 euro (cd. Carta elettronica del docente)pur svolgendo le stesse mansioni dei colleghi di ruolo.

Così, ritenuto fondato il ricorso depositato dall’Avv. Salvatore Bidera Miceli, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere complessivi € 2.000,00 (€ 500,00 per singolo anno di insegnamento) oltre interessi e spese legali. L’Avv. Salvatore Bidera Miceli ha commentato: «La giustizia ha fatto il suo corso: per anni la Carta del docente è stata un privilegio dei soli insegnanti di ruolo, ma anche i docenti precari hanno gli stessi diritti».

Com. Stam.