Caruso mette il sigillo sulla 54^ Verzegnis – Sella Chianzutan

La competizione friulana organizzata da E4Run, sesto round di Campionato Italiano Velocità Montagna nord è stata ricca di forti emozioni.

Ha consegnato il primo successo in Carnia al siciliano su Nova Proto NP 01 seguito dai bravi Liber su Norma e Vacca su Nova Proto. Giammattei emerge tra i friulani. Consegnato a Tiziano Ghirardo il Trofeo Under 25 intitolato a Matteo Doretto

Verzegnis (UD). Incerta fino all’ultimo metro la 54^ Verzegnis Sella Chianzutan è stata vinta da Franco Caruso su Nova Proto NP 01 con motore Honda turbo, che ha duellato da vicino con il veronese Federico Liber per la prima volta su Norma M20 FC Zytek. A completare il podio, secondo pronostico, il sardo di Olbia Giuseppe Vacca molto a suo agio sulla Nova Proto NP 01.

Il giovane veneto Tiziano Ghirardo su Honda Civic di gruppo E1ha vinto la classifica Under 25 ed ha alzato il Trofeo intitolato a Matteo Doretto, il giovanissimo pilota ACI Team Italia, talento friulano dei rally, recentemente scomparso.

Il ragusano vincitore, portacolori della Best Lap, ha realizzato il miglior crono in gara 2 in 2’34”71 ed il distacco finale dell’alfiere Alby Racing Team è stato di 3”65. Vacca è stato molto incisivo ed è salito con merito sul podio, superando anche lo stato influenzale che lo ha infastidito durante il fine settimana friulano.

-“Un successo impegnativo per via di avversari molto bravi – ha dichiarato Caruso – ad ogni gara prendo sempre più confidenza con la vettura, che è generosa e da sicurezza, ma va conosciuta a dovere. Certamente il tracciato di Verzegnis si addice al motore turbo. Il Team Faggioli ha svolto un lavoro eccellente”-.

-“Un’auto straordinaria! – ha detto Federico Liber a proposito della Norma M20 FC – desideravo provarla e mi ha regalato una grande emozione, un crescendo di familiarità durante i quattro passaggi sul percorso”-.

-“Va sempre meglio l’intesa con la Nova Proto – ha sottolineato Vacca – il week end si è concluso in modo eccellente e con un ottimo podio. Ho corso per gratificare il lavoro del team, perchè soprattutto sabato l’influenza era davvero forte e la febbre notevole, poi via via la situazione è migliorata”-.

E4Run è l’organizzazione al timone della Verzegnis – Sella Chianzutan ed ha impresso al rappresentativo evento friulano una spiccata resilienza attraverso tanta professionalità, infaticabile passione e precisa competenza. La gara carnica, icona del proprio amato territorio, ha attraversato in modo fermo e deciso, con passo incisivo, ogni tipo di situazione. Eleonora Rizzi, Presidente di E4Run ha sottolineato: -“I numeri tornano su un trend di rilancio, l’affetto dei piloti per la nostra gara è immutato ed il territorio è capace di trasmettere un calore ed uno spirito d’accoglienza proprio della sua gente. Un insieme di fattori che infondono sempre nuova energia all’entusiasmo di una squadra che vive intensamente l’impegno verso la competizione. I nostri partner ci hanno confermato piena fiducia e naturalmente l’auspicio è che la presenza delle aziende al nostro fianco continui a crescere”-.

Successo tra le sportscar Motori Moto e quarto in classifica generale il veneto Damiano Schena, il driver della New Star 3, che ha contenuto gli attacchi del veneto Mirko Venturato, con qualche particolare ancora da sistemare sulla sua Nova Proto NP 03 e del giovane trentino Nicola Grazioli su Gloria C8, rispettivamente 5° e 6°. In settima piazza assoluta il primo friulano, il 32enne triestino Luca Giammattei, subito convincente su Gloria C8F con cui l’ex kartista è alla sua seconda gara ed ha vinto il gruppo TMSC-SS. Con l’8° posto assoluto il gentleman udinese Stefano Gazziero, altro friulano in vista al volante della Nova Proto Np 03 Aprilia. Nono il siciliano del Friuli Giuseppe Torrente, per cui sono state decisive le scelte di pneumatici per la Radical SR3. Top Ten completata dall’altro triestino Alberto Agosti, per la prima volta al volante della Gloria, vettura che lo ha particolarmente entusiasmato.

Appassionante il gruppo GT, che si è chiuso con l’1 a 1 tra il salernitano Givanni Del Prete su Ferrari 488 Super Cup Div.I ed il trevigiano Romy Dall’Antonia su Porsche 991, che con il miglior tempo in gara 2, complice un testacoda del campano, ha vinto con l’11° posto assoluto alla fine. Seconda posizione per l’altro salernitano Giuseppe D’Angelo su Ferrari 488 Challenge Evo e terzo sul podio il rodigino Michele Mancin che su Ferrari 458 ha chiuso 2° in GT Cup. Nicola Sinigaglia ha esordito con successo in Gruppo TCR e sulla Honda Civic, precedendo Alex Leardini su Seat Leon e l’olbiese Mario Murgia su Hyundai i30N. Sin dalle prove il gruppo E1 è stato nel mirino di Luca Spinetti che con la muscolosa e roboante Subaru Impreza vi ha impresso il proprio sigillo in entrambe le salite. Secondo posto di gruppo E1 per il giovanissimo e sempre più incisivo Tiziano Ghirardo che su Honda Civic Ek4 è stato il migliore tra le motorizzazioni aspirate. Molto ammirate dal pubblico le spettacolari auto del gruppo Rally, dove ha realizzato due acuti il rientrante rallista padovano di Vimotorsport Francesco Turatello, sebbene sempre tallonato dal padrone di casa Matteo Bearzi e poi ha completato un podio tutto di Skoda Fabia, Stefano Doneddu. Proprio la Viotorsport ha vinto la classifica Scuderie. Ottimo esordio su Lancia Ypsilon HF con successo tra le due ruote motrici del gruppo Rally per l’esperto rallista pordenonese Fabrizio Martinis. In Racing Start Cup due successi firmati da Denis Mezzacasa e la rodata e sempre efficace Seat Leon Mk2. Jacopo Dellamaria su Renault Clio è stato il più veloce tra le auto aspirate di classe RSCup1. Ancora un proficuo successo in gruppo Racing Start Plus per l’esperto Ivano Cenedese, il vincitore dell’Under 25 che ha preceduto il milanese Gianluca Luigi Grossi ed il combattivo padovano Enrico Trolio che si sono scambiati le piazze d’onore nelle due gare, su un podio tutto Renault Clio. Per le motorizzazioni sovralimentate miglior tempo per Alberto Cioffi su MINI ed alla sua prima Verzegnis. E’ stato il toscano Lorenzo Mercati a mettere a segno il doppio successo in Racing Start, avendo le desiderate conferme dalla nuova Honda Civic Type-R sovralimentata di classe RSTB 2.0, dove è stato seguito dal sempre verde bergamasco Mario Tacchini su Seat Leon Station Wagon. Incisivo e concreto il bresciano Giulio Panteghini su Honda Civic Type-R di versione precedente e motore atmosferico, che alla sua prima volta a Verzegnis ha vinto la RS 2.0 per motorizzazioni aspirate, con il 2° tempo in Racing Start. Rudi Bicciato ha dominato il gruppo A-S sulla sempre efficace Mitsubishi Lancer Evo, alle spalle dell’altoatesino l’ottimo Fabrizio Bommartini, che in rimonta sulla Honda Civic, ha duellato con il bravo Stefano Miotto su Renault Clio. Aveva chiarito le proprie intenzioni sin dalle prove per il gruppo N-S Alex Ferè, e su Honda Civic Type-R ha centrato una doppia affermazione davanti a Nicola Crivellaro che su Peugeot 106 ha vinto la classe 1600 e preceduto il triestino Alessandro Agosti in rimonta su Honda Civic, dove ha usato il motore di scorta.

Bel duello anche per la classifica Dame da Valentina Boi su Renautl Clio di Gruppo Rally, la pilota pordenonese di origine sarda ha vinto l’aggregata dopo un 1 a 1 con Sharon Grisotto su Peugeot 106 di gruppo N-S.

Nella gara di auto storiche miglior tempo di giornata è stato 5’45”54, quello con cui il trevigiano Denny Zardo ha realizzato la doppietta in 4° Raggruppamento sulla Giada T118, con il miglior crono in gara 2 di 2’47”36, circa 11” meglio della prima salita. Secondo tempo in ordine generale quello della vittoria in 1° Raggruppamento dell’austriaco Harald Mossler su Daren Mk3. Eccellenti anche le due gare di Rino Muradore con la rappresentativa Ford Escort Rs con cui si è imposto in 2° Raggruppamento e l’altoatesino Erwin Morandell ha firmato il 3° Raggruppamento. Come previsto è stato un buon assolo vincente quello in 5° Raggruppamento di Daniele Martinello su Van Diemen Rf 89.

54^ Verzegnis Sella Chianzutan, top 10: 1 Caruso (Nova Proto NP 01) in 5’02”33; 2 Liber (Norma M20 FC) a 3”65; 3 Vacca (Nova Proto NP 01) a 5”30; 4 Schena (Nova proto NP 03 Aprilia) a 21”04; 5 Venturato (Nova Proto NP 03 Aprilia) a 24”60; 6 Grazioli (Gloria C8) a 27”73; 7 Giammattei (Gloria C8F) a 31”27; 8 Gazziero (Nova Proto Np 03 Aprilia) a 36”29; 9 Torente (Radical Sr3) a 36”68; 10 Agosti A. (Gloria) a 43”45.

Com. Stam. + foto

Franco Caruso Foto Giuseppe Carrone Free

Franco Caruso Foto Giuseppe Carrone Free

Federico Liber Foto Giuseppe Carrone Free

Luca Giammattei Foto Giuseppe Carrone Free