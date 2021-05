Milano, 21 gennaio 2021 – Casa.it ha pubblicato la classifica delle case più cercate del 2020, svelando i luoghi, le tipologie, le metrature, i prezzi che raccontano le abitudini, i bisogni e i desideri delle persone per quanto riguarda la ricerca della casa.

Nel 2020 la ricerca delle case è cresciuta molto con un aumento del +34% delle visualizzazioni degli immobili rispetto all’anno precedente, con una crescita doppia rispetto a quella del 2019 vs. 2018, dove era stata del +17%.

“La pandemia non ha fermato la ricerca della casa, anzi abbiamo rilevato una crescita generale forte delle visualizzazioni degli immobili – spiega Daniela Mora, Head of Consumer & Brand Marketing di Casa.it – in particolare delle case in vendita che sono salite del +43% rispetto al 2019; anche la ricerca di case in affitto è aumentata registrando un +8% anno su anno. Ciò è indice del fatto che la pandemia ha aumentato la propensione delle persone a cambiare casa per soddisfare nuove esigenze e desideri”.

Ecco la classifica delle case più cercate.

Al primo posto delle ricerche il Nord Italia, con una crescita importante del Sud e delle isole

Al primo posto per volumi di ricerche troviamo il Nord Italia, seguito dal Centro, dal Sud e dalle isole. Nel 2020 in tutta Italia si è registrata una crescita delle ricerche, ma sono le isole e il Sud ad aver registrato le crescite più alte, con il +48% e il +43% rispettivamente, in linea con il fenomeno del South Working individuato nei mesi scorsi. Il Centro ha avuto una crescita del +37%, mentre il Nord del +32%.

Tra le regioni la Lombardia è al primo posto per volumi di ricerche

La Lombardia è la regione dove si è cercato più casa, seguita dal Lazio e dal Veneto, con un cambio rispetto al 2019 dove il Veneto era al secondo posto.

Vera rivelazione del 2020 il Molise, che ha registrato la crescita più alta in Italia, con un aumento delle ricerche del +76% rispetto al 2019. Seguono la Calabria (+58%), il Trentino-Alto Adige (+53%) e la Puglia (+50%).

Province e città più ricercate: Milano la provincia più cercata, Roma al primo posto come città

Milano è la provincia più cercata, seguita da Roma e Torino. Le province con i tassi di crescita annuali maggiori sono state Foggia con +139%, Benevento con +134%, Isernia con +127%, Pordenone con +93%, Enna con +85%, Sondrio con +79%.

La città più cercata è stata Roma, seguita da Milano e da Genova.

Tra i piccoli comuni Anzio al primo posto; tra i borghi domina Rapallo

Nel 2020 i comuni non capoluogo di provincia che hanno ottenuto i volumi di ricerche più elevati sono stati Anzio in provincia di Roma, Sanremo in provincia di Imperia e Legnano in provincia di Milano.

Gli italiani hanno mostrato un maggiore interesse per le case ubicate in comuni non capoluogo di provincia, che hanno registrato una crescita del +36% anno su anno, rispetto ai capoluoghi di provincia che sono cresciuti del +33%. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto al 2019, quando i capoluoghi avevano registrato una crescita maggiore dei comuni non capoluogo.

Tra i borghi, i preferiti dagli italiani sono stati Rapallo, San Benedetto del Tronto e Sestri Levante. I borghi hanno registrato una crescita delle ricerche notevole, segnando +36% rispetto al 2019 e superando di ben 28 punti percentuali la crescita dell’anno precedente.

L’appartamento al primo posto dei sogni degli italiani

Per quanto riguarda le tipologie di casa più cercate, si conferma la classifica del 2019 con l’appartamento al primo posto, la villa al secondo e la casa indipendente al terzo, ma nel 2020 le soluzioni indipendenti, come ville, case indipendenti, rustici/casali, villette a schiera, hanno registrato una crescita molto importante, con rispettivamente +61%, +62%, +68% e +56%.

Le baite/chalet/trulli hanno registrato nel 2020 la crescita annuale più alta con +135%. Le località di Canal San Bovo in provincia di Trento, Barge in provincia di Cuneo e Mezzano in provincia di Trento hanno raccolto i volumi di ricerche più alte per questa tipologia.

Anche la ricerca di terreni agricoli ha visto una forte crescita nel 2020, con il +112% rispetto all’anno precedente, con i volumi di ricerche più alti nelle province di Viterbo, Roma e Catania.

Si cercano soluzioni abitative più grandi

Nel 2020 le persone hanno cercato soluzioni abitative più grandi, confermando le prime due posizioni del podio del 2019, 51-100 mq e 101-150 mq, ma con una novità al terzo posto, la metratura compresa tra i 151 e i 250 mq, che supera quella 21-50 mq che nel 2019 era al terzo posto delle ricerche. Le metrature più grandi sono anche quelle che nel 2020 hanno registrato i tassi di crescita maggiori, con +55% per i 151-250 mq, +50% per i +251 mq e +40% per i 101-150 mq.

Il trilocale è il taglio di appartamento più richiesto

Tra gli appartamenti, il trilocale continua a raccogliere le maggiori preferenze, seguito dal bilocale e dal quadrilocale, anche se tra vendita e affitto ci sono delle sostanziali differenze. Chi cerca una casa da acquistare sceglie appartamenti più grandi, preferendo, al primo posto, il trilocale, al secondo il quadrilocale e al terzo il bilocale; chi cerca una casa in affitto, invece, cerca soprattutto i bilocali, seguiti dai trilocali e dai quadrilocali.

Prezzi: conferme nella classifica

In termini di prezzi, per quanto riguarda le case in vendita, quelle più cercate hanno un prezzo tra i 100.001€ e i 200.000€, seguite da quelle dai 50.001€ ai 100.000€ e da quelle con prezzo incluso tra i 200.001€ e i 300.000€, confermando la classifica del 2019.

Per quanto riguarda le case in affitto, la preferenza va soprattutto ad immobili con prezzo tra 401€ e 600€, tra 201€ e 400€, e 601€ e 800€, come nel 2019.

