CasaPound: CasaPound: riqualificazione con operazione di pulizia e deposizione di una corona d’alloro nel Sacrario Militare

Palermo – Questa mattina i militanti di CasaPound hanno ripulito e deposto una corona di alloro nel Sacrario Militare, situato presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli (quartiere di Vergine Maria). L’intento primario è stato quello di rievocare il giorno in cui l’Italia decise di scendere in campo nel primo conflitto mondiale.



“Il sacrario contiene i loculi di soldati morti in battaglia durante la prima e seconda guerra mondiale -spiegano in una nota i militanti palermitani di CasaPound- Come Luigi Giannettino, militare italiano, combattente nella prima guerra mondiale e decorato con medaglia d’oro al valore militare. Lo stato di abbandono del sacrario, si presenta sotto forma di sterpaglie e rifiuti, che stridono con la devozione e sacralità che tale luogo di memoria merita”. Per questo motivo i militanti di Casapound Palermo hanno deciso di ridare quella dignità e quel rispetto che un luogo come questo richiede. In un epoca in cui la sacralità dei confini viene continuamente vilipesa e calpestata, si è voluto celebrare e ricordare chi ha donato la propria vita per la difesa dei sacri confini.



Al termine della riqualifica i militanti di CasaPound Palermo hanno deposto una corona d’alloro e celebrato i caduti con il rito dell’alzabandiera.



