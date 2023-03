Casarano Team con 3 piloti all’esordio del Formula Challenge

Il 16nne De Marco su Peugeot 208 e gli esperti Garzia su Citroen Saxò e Marotta su Peugeot 106 rappresenteranno il sodalizio salentino nella gara di apertura del Campionato Italiano in pista con macchine da rally e da Slalom che si svolgerà domenica 12 marzo sul circuito di Torricella in provincia di Taranto

Casarano (LE). Scatta dalla Puglia la stagione 2023 del Tricolore Formula Challenge con il “Magna Grecia”. Sarà infatti la pista “Fanelli” di Torricella in provincia di Taranto ad ospitare domenica 12 Marzo, la gara di apertura dell’apprezzata serie che sta riscuotendo grande successo di partecipazione coinvolgendo le vetture da rally, da salita e da Slalom, inserite in pista 3 postazioni di birilli.

Immancabile la presenza del Casarano Rally Team che sarà al via con tre driver tutti della provincia di Lecce: il giovane Luca De Marco, sedicenne di Casarano, Paolo Garzia poliedrico driver di Parabita e Francesco Marotta, l’alfiere di Cavallino.

Luca De Marco, dopo il debutto di novembre sulla pista salentina di Ugento, che di fatto è stata la sua prima gara in assoluto, sarà al volante di una Peugeot 208 di classe R2B, assistita da Trodella, puntando ad approfondire la conoscenza della vettura ed ottimizzare al massimo questi primi approcci col motorsport.

Per me sarà importante – ha dichiarato – prendere confidenza con questa macchina che già nella prima gara mi è sembrata molto prestazionale. Conosco un po’ la pista Fanelli, a Torricella infatti, ho preso l’abilitazione alla guida per questo tipo di vetture, quindi spero di essere in grado di offrire una prestazione migliore. L’importante sarà crescere.

Paolo Garzia sarà certamente fra i piloti da battere del gruppo N. Già vincitore assoluto del Formula Challenge nel 2018, si avvale di una Citroen Saxo Vts 1600, curata da lui stesso, con la quale ha corso sin dal 2008 disputando cronoscalate, Slalom e Rally. Gareggiare – ha dichiarato Garzia – con una vettura di media cilindrata come la mia Saxò mi consente di cercare spesso i limiti e questo per me è sempre molto stimolante e divertente. Anche in questa stagione cercherò di puntare al successo, considerando che proprio la mia classe è quasi sempre la più numerosa.

Francesco Marotta dopo i successi delle passate stagioni cerca conferme in gruppo Speciale, dove è da tre anni protagonista è al volante della Peugeot 106 -16 v, curata dalla vincente Factory siciliana Ferrara Motors. La Formula Challenge è una specialità molto adrenalinica dove non c’è margine di errore – ha dichiarato- la mia partecipazione è ancora incerta perché la vetture è ancora in Sicilia per gli aggiornamenti di questa stagione, ma conto di essere al via e di poter dettare legge.

Il programma del “Magna Grecia”, dopo la giornata di sabato dedicata alle verifiche entrerà nel vivo domenica 12 marzo con lo svolgimento delle prove ufficiali su 3 giri della pista che ha uno sviluppo di 1.350 mt. Le tre manche di gara che seguiranno invece si svolgeranno su 4 giri. Le classifiche saranno stilate in base alla somma dei due migliori tempi di manche.

