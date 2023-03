Si apre alla nuova stagione in arrivo l’Associazione Cassaro Alto. I suoi soci, commercianti i cui esercizi insistono su via Vittorio Emanuele, hanno dato l’avvio alle nuove iniziative culturali che, già delle prossime settimane, animeranno il Cassaro.

Servirà la complicità della bella stagione, che non tarderà ad arrivare, per dare il via a un gruppo di proposte culturali che avranno come protagonisti i singoli esercizi commerciali, ognuno rappresentante della propria specifica tipologia. Se, da un lato, “Botteghe letterarie”, esposizioni e degustazioni a tema creeranno punti d’interesse per gli appassionati, dall’altro sarà lo storytelling, forestierismo inglese corrispondente ad affabulazione o narrazione, delle singole attività a renderle uniche. Uniche ma inserite in un forte tessuto commerciale unitario, in grado di offrire un ampio spettro di opportunità e di servizi per quanti decideranno di percorrere non solo il Cassaro, ma un’arteria che potrebbe essere definita “il più grande centro commerciale” di Palermo” in grado di offrire artigianato locale, prodotti tipici, articoli da regalo, accessori per la moda, souvenir, cartolerie, tipografie, ristorazione, abbigliamento classico-urban-specialistico-vintage e librerie indipendenti e specializzate. Il tutto a cielo aperto, all’interno dell’itinerario arabo-normanno, intriso della storia di questa città e zona pedonale. Questo, e molto altro, è il “Cassaro per tutte le stagioni” e la prima stagione è già iniziata.

«Il Cassaro si fa bello – dichiara Giovanna Analdi presidentessa dell’associazione – e lo fa per poter accogliere al meglio i suoi ospiti. Oltre al tradizionale appuntamento con “La Via dei Librai”, stiamo preparando “La festa di Primavera” anche con il coinvolgimento delle molteplici strutture scolastiche adiacenti al Cassaro. Per uscire dalla crisi abbiamo deciso di rimboccarci le maniche ed essere protagonisti del cambiamento. Molte attività stanno ristrutturando i loro locali e molte altre hanno avviato un percorso di espansione».

«La rigenerazione urbana di un importante asse come via Vittorio Emanuele – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica e Centro storico Maurizio Carta – non può che passare da una fertile collaborazione tra pubblico e privato. È in quest’ottica che esprimo grande apprezzamento per l’Associazione Cassaro Alto guidata da Giovanna Analdi che attraverso iniziative culturali e sociali, ludiche e colte, sta animando il Cassaro rendendolo sempre di più non una strada interdetta al traffico ma una vera e propria “strada conviviale”, cioè una nuova forma di spazio di socializzazione in cui all’assenza delle macchine corrisponde la presenza numerosa delle persone che rianimano attività commerciali storiche e nuove. Solo così possiamo far rivivere parti preziosa della città, e prendercene cura tutti insieme».

«La riqualificazione del centro storico – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti – passa necessariamente dalle attività economiche che s’insediano e dalle manifestazioni che lo rendono vivo. Esprimo soddisfazione per il lavoro che sta svolgendo l’Associazione Cassaro proprio in questa direzione. Il mio assessorato sarà sempre a supporto di queste realtà che devono lavorare in sinergia con la pubblica amministrazione».

