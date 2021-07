In un incidente stradale il pedone investito da un veicolo è responsabile solo se tiene una condotta imprevedibile ed inevitabile, quindi il conducente è sempre (o quasi) colpevole per il suo investimento.

E’ questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione in una recente sentenza (16694 del 2021), con la quale ha ribadito il principio, già sottolineato in altre pronunce, secondo cui la condotta del pedone è causa esclusiva dell’incidente stradale che lo vede coinvolto solo se il suo comportamento sia stato tale da determinare l’evento, essendo eccezionale, non previsto né prevedibile, esonerando così da responsabilità il conducente, il quale deve sempre fare attenzione al veicolo condotto ed alle condizioni della strada, proprio per tutelare i pedoni, gli utenti più deboli. Questi i fatti. Sia in primo grado che in appello, un uomo è stato condannato per omicidio colposo, per avere investito un pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di essere esente da rssponsabilità per avere tenuto una velocità moderata ed osservato tutte le regole di prudenza, mentre il pedone ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, tenendo quindi un comportamento imprevedibile. Ma anche in questa ultima fase del giudizio l’imputato ha visto respinta la sua tesi, confermado la sua condanna.

Ciro Cardinale

CS