Cassazione, va restituita la casa donata in vista del matrimonio se si rompe il fidanzamento

Anche la casa donata in vista del matrimonio rientra tra i doni che si scambiano i fidanzati e deve essere restituita se le nozze non si celebrano più.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 29980 del 25 ottobre 2021, sulla scorta dell’articolo 80 del codice civile, che prevede la restituzione di tutti i doni che i fidanzati si scambiano in vista delle future nozze, quando queste non si celebrano più, compresi anche gli immobili e le donazioni indirette. In primo grado ed in appello i giudici hanno escluso la revoca della donazione di un immobile, sulla scorta del fatto che essa non possa essere considerata una liberalità d’uso, fatta in base alla consuetudine sociale in vista del futuro matrimonio. Ma la Cassazione non ha condiviso tale affermazione, ritenendo invece che i doni prenuziali sono vere e proprie donazioni, con conseguente possibile applicazione delle norme di cui agli articoli 80 e 769 e seguenti del codice civile. E’ infatti frequente oggi che i genitori comprino la casa per i figli in vista delle nozze o che diano loro i soldi per farlo e lo stesso accade da parte di uno dei fidanzati. Ed allora non si capisce perché, sottolinea la Cassazione, questo tipo di donazione non possa rientrare nel novero dei doni che i fidanzati o i parenti più prossimi danno agli stessi in vista delle future nozze, con conseguente diritto alla restituzione nel caso in cui ci sia la rottura del fidanzamento, ai sensi del già citato articolo 80. Ciò che conta, dunque, ai fini della restituzione è che i regali siano stati fatti in vista delle nozze e che non trovino altra plausibile giustificazione al di fuori della promessa di matrimonio.

Ciro Cardinale

Com. Stam.