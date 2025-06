Cassibba alla 74^ Trento-Bondone con la Nova Proto V8 3000

Debutto stagionale per il pilota ragusano di Ateneo Motorsport al centenario della gara sulla inedita auto. Primo semaforo verde dal 5 al 8 Giugno è seconda tappa del Campionato Italiano Supersalita. Diretta ACI Sport TV domenica 8 giugno. “Emozione fortissima”

Comiso (RG) . Il 2025 rappresenta un anno chiave per Samuele Cassibba. Il giovane pilota siciliano affronta la nuova stagione con grande determinazione, pronto a misurarsi nella classe regina delle cronoscalate con un progetto tecnico di assoluto rilievo. L’alfiere Ateneo Motorsport per riuscirci, ha scelto la Nova Proto V8 3000, una vettura dal potenziale straordinario, frutto dell’esperienza della casa francese e del continuo lavoro di sviluppo condiviso con il top team europeo. Dopo i successi nelle classi propedeutiche, i titoli regionali e la conquista del Campionato Italiano Velocità Montagna, il passaggio alla V8 3000 segna una svolta tecnica e sportiva nella carriera del driver comisano. L’esordio stagionale sarà alla 74^ Trento – Bondone, dal 5 all’8 giugno. Con i report giornalieri e la diretta della gara trentina su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat).

-“Quest’anno voglio mettere in pratica tutto ciò che ho appreso finora: determinazione, lavoro di squadra e desiderio di crescere. Il debutto con la V8 3000 alla Trento-Bondone è un’emozione fortissima, rappresenta per me una sfida immensa e un punto di riferimento per ogni pilota di salita. La Trento – Bondone è il banco di prova più selettivo. So che sarà una stagione impegnativa, ma piena di opportunità. Sono grato a tutti i miei partner, in particolare Pirelli per gli pneumatici, Sparco per tutto l’abbigliamento racing, RgCarTronik, la Scuderia Ateneo, il Team Faggioli e la mia squadra per il sostegno e la fiducia che non è mai mancata.”- ha dichiarato Cassibba.

La 74^ Trento-Bondone, seconda prova del Campionato Italiano Super Salita (CISA) ed anche tappa del Campionato Europeo, si svolgerà dal 5 all’8 Giugno. Considerata “l’Università delle Salite” e giunta quest’anno alla storica edizione del centenario, rappresenta uno dei palcoscenici più prestigiosi e impegnativi per ogni pilota di cronoscalata. Il programma prevede le verifiche sportive giovedì pomeriggio, quelle tecniche venerdì 6. Sabato 7 alle ore 9.00 si terranno le prove ufficiali, mentre domenica 8 la gara prenderà il via dalle ore 10.00.

