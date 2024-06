Cassibba esordisce sul Bondone da leader di classe

Il giovane pilota comisano alfiere della Scuderia Ateneo, per la prima volta su Nova Proto V8 2000 dal 14 al 16 Giugno sulle strade del trentino per il 3° round del nuovo Campionato Supersalita. Domenica 16 Giugno dalle ore 10.00 sarà in diretta su ACI Sport TV (228 Sky) e in streaming.

Comiso (RG) . Samuele Cassibba dal 14 al 16 Giugno affronterà per la prima volta su Nova Proto V8 2000 spinta da motore Synergy la Trento Bondone, competizione organizzata dalla Scuderia Trentina giunta alla 73^ edizione, valida come 3° round del Campionato Italiano Supersalita, la nuova serie Tricolore che annovera 7 gare TOP fra le più prestigiose cronoscalate. “L’università delle salite” attende il giovane comisano per la nuova sfida fra le sportscar 2000, categoria che al momento lo vede in testa al campionato grazie ai tre nitidi successi e un secondo posto conseguiti nei primi due round. Sarà anche l’opportunità di vedere per la prima volta su queste strade celebrate, la Nova Proto V8 2000 Synergy su un tracciato lungo ben 17.3 chilometri che collegano Montevideo a Vason con una pendenza media dell’8,88%, per un percorso entrato nella storia dell’automobilismo su strada, che si snoda lungo 40 tornanti della S.P. n 85.

“C’è grande emozione a prendere parte a una gara così blasonata” – ha dichiarato Cassibba nei giorni che precedono l’appuntamento trentino – “è davvero affascinante. Basta pronunciarne il nome e rileggere l’albo d’oro dei 72 anni precedenti per essere coinvolti e ancor più appassionati, specie per chi, come me, ha vissuto con un papà pilota. Una competizione che si effettua in una sola manche, porta con sé parecchie insidie, un concentrato di curve, allunghi e tornanti per oltre 17 km che sembrano interminabili e dove evidentemente non si può sbagliare e rimanere all’asciutto di punti. La lunghezza del tracciato per me e per la mia vettura diventa un fattore basilare ed infatti sarà particolarmente importante memorizzare al massimo il percorso nel pre gara. Fondamentali le due ricognizioni per adeguare il setup a questo particolare fondo stradale, dove potranno influire molto le condizioni meteo e le conseguenti temperature variabili fra i 350 metri dello Start e i 1600 dell’arrivo. Partire da leader della classe 2000 mi conforta perché mi consente di affrontare con massimo stimolo la gara che a ragione viene definita l’università delle Salite, perché in ogni caso rappresenterà una crescita per me e un banco di prova per la vettura” -.

Il weekend della 73^ Trento Bondone inizierà venerdì 14 Giugno con le verifiche tecniche e sportive che si svolgeranno fra il piazzale ex Zuffo e l’adiacente parcheggio Up Rent, sabato le due sessioni di prove cronometrate, con inizio alle ore 9, domenica la gara prenderà il via alle ore 10. La gara di domenica 16 Giugno in live streaming e diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Com. Stam. + foto