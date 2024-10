Cassibba pronto a sferrare l’attacco finale

Monti Iblei decisiva per la graduatoria di classe 2000 del Campionato Italiano Velocità Montagna sud. Sabato 12 e domenica 13 l’alfiere della Scuderia Ateneo su Nova Proto V8 punta in alto avendo l’opportunità di correre in casa. Entusiasmo e determinazione nelle parole del comisano.

Comiso (RG). Per Samuele Cassibba arriva l’appuntamento più sentito dell’anno, la “sua” Monti Iblei. La 67^ edizione porta con sé le insidie della resa dei conti e il fascino della corsa di casa.Nell’ultima gara in Sicilia, la 69^ Coppa Nissena, ha dimostrato tutto il suo potenziale con una sfida sul filo dei centesimi di secondo che lo ha visto 2° in gara 1 e poi chiudere dominatore della classe e 3° sul podio.Dopo aver sfiorato il podio e conquistato la vittoria nella classe 2000 nella trasferta sarda alla 62^ Alghero Scala Piccada, Samuele Cassibba si prepara ad affrontare, da venerdì 11 Ottobre a domenica 13 Ottobre, su Nova Proto Np 01 spinta da motore Synergy V8 2000, la 67^ Monti Iblei, round conclusivo del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano.

Adesso è il momento di fare lo “sprint”, per ottenere il massimo risultato, che sarebbe non solo gratificante in quanto gara di casa, ma anche un ottimo trampolino di lancio verso la prestigiosa Cronoscalata della Castellana Orvieto, finale della serie tricolore su due zone, in programma ad Orvieto dal 25 al 27 Ottobre.

“Correre l’ultima gara di campionato proprio a casa è un’emozione unica” – ha dichiarato Cassibba – “l’emozione è forte, sapendo che molti tra il pubblico sono amici e parenti. Ogni curva, ogni rettilineo affrontato sotto gli occhi di chi mi ha sempre sostenuto rendono questa sfida davvero speciale. Nelle ultime due gare la vettura ha dato ottimi riscontri, si tratta solo di adattare le regolazioni alle condizioni momentanee del tracciato. Lavoreremo su questo in modo meticoloso durante le ricognizioni insieme al mio team, per essere pronti allo sprint”.

Le attività della gara chiaramontata inizieranno venerdì 11 Ottobre con le procedure preliminari di verifica e accredito, che si terranno in Piazza Duomo, nel cuore della città. La sera sarà animata da spettacoli, musica e degustazioni di prodotti tipici locali, inaugurando così il weekend di gara. Sabato 12 Ottobre, dalle ore 09:00, sono in programma due sessioni di ricognizione sul percorso di 5,5 km, che parte dalla salita della strada provinciale SP7, nella zona industriale, e si conclude alla fine della circonvallazione di Chiaramonte Gulfi. La gara prenderà il via domenica 13 Ottobre alle ore 09:00, seguita dalla seconda manche, che avrà coefficiente di punteggio maggiorato a 1,5, rendendo ogni dettaglio fondamentale. La premiazione si terrà in Piazza Duomo, trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultima vettura in gara.

