Cassibba pronto alla sfida di Gubbio

Il portacolori della Scuderia Ateneo a caccia di punti al 60° Trofeo Luigi Fagioli, penultima prova del Campionato Italiano Supersalita dal 22 al 24 agosto, per la prima volta con la Nova Proto V8 3000 sul tracciato eugubino. Gare in diretta su ACI Sport TV (Sky 228 e Tivùsat 52) e in live streaming sui canali ufficiali.

Comiso (RG). Archiviato lo splendido podio conquistato alla 60ª Rieti-Terminillo, Samuele Cassibba si prepara a tornare in azione per un altro appuntamento di grande prestigio: il 60° Trofeo Luigi Fagioli. La classica eugubina, conosciuta come la “Montecarlo delle Salite”, rappresenta la penultima tappa del Campionato Italiano Supersalita e si disputerà dal 22 al 24 agosto.

Il percorso, lungo 4.150 metri, si snoda dalle vie medievali di Gubbio attraverso la suggestiva Gola del Bottaccione, fino al traguardo di Madonna della Cima. Un tracciato affascinante e selettivo che nel 2023 vide Cassibba conquistare il podio assoluto con la Nova Proto V8 2000, e che quest’anno lo vedrà al debutto con la versione 3000.

La gara avrà coefficiente maggiorato 1,5, dettaglio che rende ancora più preziosi i punti in palio in ottica campionato, con il gran finale atteso a Erice.

“Dopo il risultato di Rieti arriviamo a Gubbio con entusiasmo e motivazione”- Cassibba ha dichiarato – “Il tracciato del Trofeo Luigi Fagioli è tra i più affascinanti e impegnativi del calendario e ho un bel ricordo del podio conquistato al volante della 2000. Stavolta, al debutto con la 3000, sarà una sfida nuova, ma ci presentiamo con grande motivazione e la consapevolezza di poter fare bene grazie al lavoro della squadra”.

Il weekend scatterà venerdì 22 agosto con le operazioni preliminari di verifica. Sabato, dalle 9.30, via alle due salite di prove ufficiali, mentre domenica dalle 9.00 sarà la volta delle due manche di gara. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali ACI Sport, con copertura televisiva su ACI Sport TV (Sky 228 e Tivùsat 52).

Com. Stam. + foto