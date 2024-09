Cassibba star alla Alghero Scala Piccada

Il pilota della scuderia Ateneo nella gara sarda su Nova Proto V8 2000, vince la Classe 2000 e con una condotta spettacolare sfiora il podio e conquista punti decisivi per il Campionato Italiano Velocità Montagna sud.

Comiso (RG) 30 Settembre 2024. Samuele Cassibba è stato la star della 62^ Alghero Scala Piccada, gara sarda che affrontava per la prima volta con la Nova proto Synergy. Per il pilota comisano dell’Ateneo Motorsport due gare in attacco, dove con una condotta precisa e proficua ha lasciato tutti col fiato sospeso ed ha colto una preziosa vittoria in classe E2SC 2000. Una strategia precisa sviluppata su dati attentamente raccolti in prova e poi tradotti in regolazioni efficaci che hanno permesso al driver ragusano di tracciare spettacolari traiettorie al limite del possibile sui 5.100 metri della SS122 e sbaragliare ogni tentativo d’attacco da parte della accreditata concorrenza.

Precisa la risposta della vettura nelle due salite di gara, dopo aver capitalizzato le ricognizioni per un migliore setup adatto al tracciato, facendo fermare il crono a 4’54.77 che gli è valsa la 4 posizione della classifica assoluta ed il primo posto in classe 2000.

“Fine settimana in progressione sin dalle ricognizioni” – ha commentato Cassibba dopo gara – “abbiamo trovato fin dalle prove un buon feeling con il tracciato. Le scelte fatte sabato sera insieme a Simone Faggioli e RgCarTronik ci hanno portato a una soluzione ottimale, consentendoci di conquistare una bella vittoria di classe. Anche se mancano le ultime battute per concludere la stagione 2024, non molliamo lo sviluppo sulla nostra vettura. Ringrazio la Scuderia Ateneo per il continuo supporto a me e tutto il team”.

Appuntamento alla 67^ Salita dei Monti Iblei dall’ 11 al 13 di Ottobre.