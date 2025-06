Cassibba subito in top 10 con la Nova Proto V8 3000

La 74^ Trento Bondone tiene a battesimo la nuova vettura del pilota siciliano dell’Ateneo e chiude 6° Assoluto nel Campionato Italiano Supersalita e 5° di Gruppo. Un esordio incoraggiante con grandi margini di crescita.

Comiso (RG).La 74^ edizione della Trento-Bondone ha segnato il debutto ufficiale di Samuele Cassibba con la nuova Nova Proto V8 3000. Il pilota ragusano della Scuderia Ateneo ha chiuso 6° assoluto nella classifica del Campionato Italiano Supersalita (8° nella generale comprensiva anche dei protagonisti del Campionato Europeo) e 5° di Gruppo, in una gara considerata da sempre il banco di prova più impegnativo della stagione. Il tracciato trentino, lungo ben 17,300 km, conosciuto nell’ambiente come “l’Università delle Salite” per le sue caratteristiche tecniche, la durata della prova unica e l’altissima selettività: un vero riferimento per ogni pilota di cronoscalata. Cassibba ha fermato il cronometro a 9’36.050 nella gara in salita unica, migliorando sensibilmente rispetto alle ricognizioni e confermando una crescita costante lungo tutto il weekend.

Un risultato che rappresenta un ottimo punto di partenza per una stagione che si preannuncia stimolante: “È stata una gara emozionante e complicata, com’era lecito aspettarsi dalla Trento-Bondone” – ha dichiarato Cassibba – “ma anche estremamente formativa. Rispetto allo scorso anno in cui con la 2000 eravamo vicini al limite, qui c’è un potenziale enorme da esplorare. Sin dalla prima salita ho percepito che la macchina è affidabile e ricca di spunti, ora dobbiamo lavorare sulle regolazioni e sull’intesa complessiva.” -.

Il passaggio alla classe regina rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso del giovane comisano, che ha mostrato già in questa prima uscita una buona sintonia con la potente sport biposto francese, curata in ogni dettaglio dal team Faggioli in collaborazione con RgCarTronik e Nova Proto Italy.

“Un ringraziamento per il supporto della mia squadra, Simone Faggioli, la Scuderia Ateneo ma soprattutto mio padre che mi ha supportato in questo weekend molto intenso per raggiungere questo obiettivo – prosegue – ho testato con favore e successo questa Nova Proto V8 3000, possiamo crescere gara dopo gara. Abbiamo raccolto dati importanti e capito dove possiamo migliorare. Guardiamo al futuro con fiducia: è un debutto che ci dà basi solide e motivazione.” -.

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita, nel weekend dal 27 al 29 giugno della 64^ Coppa Paolino Teodori, vedrà Cassibba nuovamente protagonista con l’obiettivo di proseguire il processo di crescita su una vettura tutta da scoprire, ma già promettente.

