Il CastaneaBasket comunica che la gara in programma per domani alle 20.00 alla palestra Comunale di Ritiro, Castanea Basket – Basket School Messina di C Silver, si svolgerà con le consuete limitazioni di pubblico

Nonostante la Fip abbia concesso dallo scorso 1 giugno la possibilità di una parziale riapertura degli impianti sportivi al pubblico sino a garantire la presenza di 500 spettatori per gli impianti al chiuso, il Castanea Basket 2010 comunica che la semifinale playoff contro la Gold e Gold Messina si svolgerà con le consuete limitazioni di accesso al pubblico vigenti da inizio stagione. La società del presidente Alessandro Saccà, infatti, ha richiesto alla Fip le disposizioni da osservare all’interno del PalaRitiro ma, in attesa di comunicazioni specifiche e tenuto conto di alcune criticità presenti nell’impianto che non garantiscono il possibile rispetto di tutte le disposizioni ministeriali, non potendo quindi ad ggi assicurare un maggiore afflusso di pubblico nel proprio impianto ha, pertanto, deciso di mantenere i protocolli vigenti da inizio stagione.

Alla luce di ciò la semifinale playoff in programma sabato 5 giugno alle ore 20:00 seguirà le medesime regole per l’accesso al palazzetto di tutte le precedenti partite stagionali con le disposizioni in conformità ai vigenti protocolli anti-Covid 19.

Per gli addetti ai lavori che vorranno seguire la partita sugli spalti dell’impianto sito sul Viale Giostra sarà possibile richiedere l’accredito per l’accesso pur nella disponibilità di posti consentiti dalla disposizione ministeriale.

La società gialloviola, pur consapevole che un evento del genere avrebbe meritato un’adeguata cornice di pubblico a coronamento di una festa di sport per l’intera città di Messina, cercherà di ovviare garantendo la massima copertura possibile dell’evento oltre a predisporre la consueta diretta sulle pagine Facebook specializzate a partire dalle ore 19:45.

