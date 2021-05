Quinta gara in quattordici giorni per la Gold & Gold Messina che sabato alle 18:30 sarà di scena al “PalaRitiro” di Messina, ospite del Castanea nel match valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Silver.

La formazione allenata da Filippo Frisenda, che si avvale della supervisione di coach Nino Molino, ha staccato di due lunghezze in graduatoria proprio gli Scolari, dopo la vittoria in casa del CUS Catania nel turno precedente, coincisa con la contestata sconfitta interna della Basket School Messina ad opera dell’Orlandina Lab. Derby che potrebbe rappresentare un’anteprima dei playoff che le due squadre hanno già conquistato da qualche settimana. Adesso i due team occupano la seconda e la terza posizione in classifica alle spalle della capolista Nuova Pallacanestro Messina, prossimo avversario della Gold & Gold Messina.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una sfida molto interessante sia per la classifica ma anche dal punto di vista tecnico, che metterà di fronte due delle protagoniste di questo campionato. Il Castanea vorrà mantenere il vantaggio in graduatoria sui diretti concorrenti e mettere in cassaforte il secondo posto, mentre la squadra allenata da Pippo Sidoti e Francesco Paladina punta a tornare al successo per rimettere a posto la classifica e riscattare la sconfitta dell’andata (71-80), anche quella subita per via di un arbitraggio non proprio limpido. In questo senso appare una garanzia la scelta del designatore di affidare la direzione della stracittadina a Calogero Cappello ed Alice Foti.

Basket School al completo, recupera Nino Sidoti, per lui solo un paio di minuti contro i paladini, e potrà schierare il lituano Rokas Pocius, la squalifica per una giornata che gli era stata inflitta dal giudice sportivo è stata commutata in ammenda.

Peccato che solo in pochi potranno assistere dal vivo al derby. Infatti, in osservanza alle disposizioni anti Covid, il match si giocherà a porte chiuse. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 18:20 circa, di sabato 15 maggio 2021, sulle pagine ufficiali Facebook delle due società.

Com. Stam.