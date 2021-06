Superato brillantemente lo scoglio Svincolati Milazzo, la Gold & Gold Messina è pronta ad affrontare un nuovo difficile ostacolo che la separa dalla finale playoff.

Sabato alle 20:00, sul parquet della palestra Comunale di Ritiro, dirigono Lorefice di Ragusa e Di Mauro di Priolo Gargallo, i giallorossi proveranno a proseguire il cammino nella post season. Di fronte troveranno il Castanea, squadra classificata al primo posto nella stagione regolare a pari punti con la Nuova Pallacanestro Messina, ma seconda per via della peggiore classifica negli scontri diretti. I giallo viola si sono aggiudicati le due sfide della fase regolare e partono col favore del pronostico, dal momento che hanno anche usufruito di più tempo per poter preparare con tranquillità la partita e saranno meno affaticati, rispetto agli scolari, scesi in campo mercoledì scorso. Un vantaggio di non poco conto per via delle alte temperature del periodo che sicuramente non aiutano i giocatori a recuperare velocemente le forze. Malgrado ciò, la squadra diretta da Pippo Sidoti e Francesco Paladina, affronterà con la consueta serenità la gara e getterà il cuore oltre l’ostacolo per regalare alla dirigenza della Basket School quella finale che l’anno scorso era a portata di mano e che poi svanì per l’interruzione del campionato. Sarà per Scimone e compagni una impresa ardua, conoscendo la forza degli avversari, resisi protagonisti di una stagione di alto livello. L’essere giunti alla semifinale è già un grande traguardo per la Gold & Gold Messina e quello che ne verrà fuori al termine del derby sarà tutto di guadagnato.

Il finale di campionato con quattro squadre cittadine in semifinale playoff rappresenta sicuramente uno spot importante per la pallacanestro cittadina, che va al di là delle rivalità e deve far riflettere tutti i protagonisti di questo momento storico. La città di Messina vanta grandi tradizioni cestistiche, può e deve quindi ambire a campionati di altro livello. Speriamo che le squadre offrano uno spettacolo piacevole e che trionfi la sportività.

Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 19:50, circa sulle pagine ufficiali Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento tecnico di Peppe Melita. Supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.