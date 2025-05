Castel Guelfo The Style Outlets corre con StraBologna

Il centro è Gold Partner della manifestazione e sarà presente in Piazza Maggiore con uno spin booth a 360° Castel Guelfo The Style Outlets – uno dei due outlet italiani di NEINVER, player leader di settore in Europa – è Gold Partner della StraBologna 2025, che percorrerà le vie storiche della città domenica 25 maggio.

Per l’occasione, il centro sarà presente nel villaggio che animerà Piazza Maggiore a partire dal 23 maggio con uno stand dove i visitatori potranno ricevere in omaggio gadget speciali e divertirsi a provare lo spin booth a 360°. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio, infatti, tutti avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva, creando video personalizzabili con filtri, transition e musica, pronti per essere condivisi sui social.

Da sempre legato al territorio e al mondo dello sport, attraverso questa partnership, l’outlet di Bologna porta avanti il suo impegno nel valorizzare, arricchire e creare opportunità per l’area che lo circonda e la sua comunità. Grazie alle collaborazioni instaurate con realtà e istituzioni locali, alle tante attività sportive proposte e alla vasta scelta di brand premium per ogni disciplina, il centro rappresenta un punto di riferimento per le famiglie bolognesi e per i numerosi appassionati di sport.

Com. Stam.