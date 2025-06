Castel Guelfo The Style Outlets è Main Sponsor del torneo di basket maschile “43° Walter Bussolari Playground”

Castel Guelfo The Style Outlets è Main Sponsor di uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate bolognese: il torneo di basket maschile del Gardens Sport Festival.

In programma dal 16 giugno al 17 luglio 2025, il 43° Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground si disputerà nel più noto parco pubblico di Bologna, i Giardini Margherita, e vedrà sfidarsi sedici squadre composte da giocatori provenienti da tutta Italia, e non solo, militanti nei campionati di Serie A2, B, C e D.

L’appuntamento, che promette spettacolo e grande partecipazione, sarà l’occasione per l’outlet di Bologna di consolidare il suo legame con la città – la “Basket City” – e con il mondo dello sport. Grazie a collaborazioni con attori del territorio, come la Virtus Segafredo Bologna di cui è Business Partner dallo scorso anno, eventi a tema e un’offerta sportiva premium varia, l’outlet è il punto di riferimento per le famiglie bolognesi e per i numerosi appassionati delle discipline più diverse. Dalla pallacanestro, al running, dal fitness, al trekking, fino al nuoto e allo sci, il centro di NEINVER – player di settore leader a livello europeo – abbraccia lo sport in tutte le sue sfaccettature.

Elisabetta De Vincenzo, Marketing Manager NEINVER Italia, commenta: “Siamo orgogliosi di essere Main Sponsor del 43° Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground all’interno del Gardens Sport Festival, cuore pulsante dell’estate bolognese. Siamo molto legati a Bologna, che dista solo 20 minuti dal centro, e da sempre portiamo avanti numerose attività, come questa o la sponsorizzazione dell’ultima StraBologna, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il legame con la città. A ciò si affianca il nostro impegno costante nel promuovere lo sport attraverso eventi a tema motori, fitness, basket e calcio, solo per citarne alcuni che hanno animato l’outlet negli ultimi anni, grazie ai quali riusciamo a coinvolgere ogni volta centinaia di persone”.

