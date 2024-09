Castel Guelfo The Style Outlets è partner ufficiale della Virtus Pallacanestro Bologna

In programma un evento nel centro con il campione NBA Linton Johnson e i giovani della squadra bolognese il 12 ottobre

Castel Guelfo The Style Outlets continua a supportare il mondo dello sport con un’importante novità: il centro è diventato business partner della Virtus Pallacanestro Bologna per la Regular Season della Serie A Unipol 2024-25 che prenderà il via il 29 settembre.

L’outlet di Bologna, infatti, sarà al fianco della squadra, uno dei club più titolati d’Italia nonché vincitore dell’ultima Supercoppa italiana, rafforzando così il suo legame con la città – in cui il basket ricopre un ruolo rilevante tanto da essere soprannominata “Basket City” – e con il mondo dello sport. Sin dalla sua apertura avvenuta venti anni fa, lo sport ricopre un ruolo di primo piano per il centro attraverso collaborazioni con attori del territorio, eventi a tema e un’offerta sportswear varia e in continuo rinnovamento. Con i suoi numerosi brand sportivi premium a prezzi scontati – tra cui Puma, adidas, Nike, ASICS e Diadora, solo per citarne alcuni – l’outlet è oggi il punto di riferimento per gli amanti delle discipline più diverse: dalla pallacanestro, al running, al fitness, passando per il trekking e il nuoto, sino allo sci e all’outdoor.

Il centro di NEINVER – player di settore leader a livello europeo – situato a soli 20 minuti da Bologna, collabora da sempre con realtà locali d’eccellenza, come la Virtus Pallacanestro Bologna, per creare opportunità e sfruttare sinergie, contribuendo ad arricchire l’area che lo ospita e di cui è parte integrante.

Luca Piccolo, center manager di Castel Guelfo The Style Outlets, commenta: “In questo anno in cui festeggiamo i venti anni dall’apertura del centro, siamo orgogliosi di annunciare la nostra collaborazione con Virtus Pallacanestro Bologna, società sportiva che affonda le sue radici nella città che ci ha accolto venti anni fa e che ha segnato profondamente la storia della pallacanestro in Italia. Una sinergia che ci permette di promuovere, ancora una volta, il potere aggregativo dello sport e i suoi valori positivi”.

Per celebrare questo nuovo inizio e continuare a festeggiare i venti anni del centro, l’outlet ha organizzato un evento unico con l’ex giocatore NBA Linton Johnson che sabato 12 ottobre sarà nelle vie del centro con alcuni giovani della Virtus Pallacanestro Bologna per sfidare i visitatori in una vera e propria “Basket Challenge”. Non mancherà anche un momento meet & greet con il campione che sarà a disposizione dei fan per firmare autografi e scattare qualche foto insieme.