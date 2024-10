Castel Guelfo The Style Outlets ospita Save the Children

Dal 18 al 20 ottobre Castel Guelfo The Style Outlets ospiterà uno stand informativo di Save the Children, una delle più grandi organizzazioni internazionali indipendenti impegnata nel garantire alle bambine e ai bambini di tutto il mondo che vivono in situazioni di rischio protezione, assistenza sanitaria, difesa dei diritti, tra cui quello all’educazione, e lotta alla povertà.

Gli operatori saranno a disposizione per far conoscere meglio l’organizzazione e sensibilizzare i tanti visitatori del centro sui suoi progetti a favore dei bambini e invitarli a sostenere le sue attività.

Save the Children lavora ogni giorno in Italia e nel resto del mondo per dare a bambine e bambini l’opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un’educazione di qualità ed essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, l’organizzazione si attiva per portare beni di prima necessità. Da oltre cento anni, Save the Children collabora con organizzazioni locali e partner per soddisfare i bisogni dei minori e garantire i loro diritti, migliorando concretamente la vita di milioni di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere, e garantendo loro un futuro.

Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader nel segmento outlet in Europa – si trova a Castel Guelfo (BO) in Via del Commercio, 4/2. Il centro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.30, mette a disposizione dei visitatori un servizio di navetta gratuito da Bologna, attivo sabato, domenica e festivi, e dalla stazione ferroviaria di Castel S. Pietro Terme attivo da lunedì a domenica.

