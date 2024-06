Castellammare del Golfo: dal 27 al 30 giugno l’evento “Gustorie di Sicilia”

Degustazioni nel centro storico e una gara tra i ristoratori locali promossa da Conad Tra gli ospiti Stefania Auci, Paolo Briguglia e Giuseppina Torregrossa

Si scaldano i motori per la prima edizione di Gustorie di Sicilia, la rassegna che si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 giugno a Castellammare del Golfo e che parte dal riconoscimento ottenuto dalla Sicilia quale Regione europea della gastronomia per il 2025.

L’evento, quattro giorni immersi nella cultura e nella gastronomia siciliana tra degustazioni, spettacoli e racconti, è organizzato dal Comune di Castellammare del Golfo, in collaborazione con l’agenzia Feedback.

La Sicilia sarà celebrata in tutte le sue sfaccettature: dalla storia alla cucina, dall’arte alla letteratura, raccontate da Giusi Battaglia, volto di Giusina in cucina su Food Network e dalla giornalista Stefania Renda. Cunti e sapori vanno in scena ogni giorno Piazza Petrolo, mentre a piazza Castello spazio alla cultura e all’approfondimento con le conversazioni sulla sicilianitudine promosse da Banca Don Rizzo.

Le degustazioni: street food, primi siciliani e dolci

Tante specialità della gastronomia siciliana saranno in degustazione tutti i giorni a piazza Petrolo e piazza Madrice. Dalle 18 e fino a mezzanotte è possibile assaggiare una selezione di primi siciliani in piazza Petrolo. Si può scegliere tra il cous cous alla nostrana con pesce, il cannellone “ncaciato” e il timballo di anelletti al forno. Lo street food è protagonista in piazza Madrice che propone in menu le arancinette al nero di seppia, panelle, crocché o il fish burger, il panino con porchetta di pesce spada. Si chiude in dolcezza a Piazza Petrolo, scegliendo tra il cannolo, le sfince e le cassatelle con ricotta. Le degustazioni sono a cura del ristorante Mirko’s e del bar Bonventre di Castellammare del Golfo. Ticket da 10 e 5 euro in abbinamento ad un calice di vino.

Ristogustorie: una competizione tra i ristoranti locali

Specialità siciliane nei ristoranti locali aderenti a “Ristogustorie”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Conad che celebra l’autenticità e la passione della cucina tradizionale siciliana. Nei ristoranti aderenti, per tutta la durata della manifestazione, si potranno assaggiare menù ideati ad hoc con l’utilizzo di prodotti della linea Sapori & Dintorni Conad che saranno all’insegna della tradizione gastronomica della Sicilia occidentale. Dopo averli degustati, sarà possibile votare i menù con il proprio cellulare. I due ristoranti che avranno ricevuto il punteggio più alto si sfideranno ai fornelli domenica 30 giugno sul palco in piazza Petrolo per vincere il titolo. Questi i ristoranti aderenti: Nescy Bistrot & Street food, Grani da re Pizzeria e ristorante, i ristoranti Al Burgo e Rosmarina, Red Pepper Sicilian Steakhouse e Coccio Cucina territoriale.

Le conversazioni sulla sicilianitudine: tra gli ospiti Stefania Auci e Giuseppina Torregrossa

Tutti i giorni, sul palco di piazza Castello, la giornalista Stefania Renda racconterà la Sicilia da tanti punti di vista attraverso una serie di talk promossi da Banca Don Rizzo per chiacchierare su cultura, arte e musica made in Sicily. Tra gli ospiti attesi, giovedì 27 giugno alle ore 19:30 Stefania Auci, autrice dei libri della saga dei Florio, uno dei più grandi fenomeni editoriali degli ultimi anni, e Paolo Briguglia che ha interpretato Ignazio Florio nella serie “I Leoni di Sicilia”, tratta dai romanzi della Auci. Sabato 29 giugno alle 19:30 Giuseppina Torregrossa presenterà il suo ultimo libro “Stivali di velluto” (Rizzoli) che racconta di una giovane ispettrice alle prese con un efferato omicidio avvenuto alle Poste di Palermo nel 1977.

Musica e parole a piazza Madrice

Musica e cunti si intrecciano a piazza Madrice per regalare uno spettacolo unico ai visitatori. Antiche leggende, storie tramandate da generazioni e sonorità che evocano l’anima più profonda della nostra isola per momenti di grande bellezza.

Gli spettacoli gratuiti a piazza Petrolo

A chiudere le varie giornate non mancheranno gli spettacoli gratuiti, ospitati in piazza Petrolo. Giovedì 27 giugno sul palco il cantautore Alessio Alessandra, con il suo ultimo lavoro dal titolo “Cerco l’Uomo”; venerdì 28 la comicità di Antonio Pandolfo, i 4 gusti, Marco Manera, Giovanni Cangialosi, Stefano Piazza e Marcello Mandreucci; sabato 29 la musica coinvolgente di Roy Paci & Aretuska; domenica gran finale con Lello Analfino e Salvo Piparo.

Com. Stam.