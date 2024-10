Castellaneta (Taranto), bimbo rischia di soffocare e viene salvato dalla pattuglia dell’Arma

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, il provvidenziale intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta ha portato al salvataggio di un bimbo di tre anni, che stava per soffocare a causa di un boccone andato di traverso.

Il bambino si trovava in via San Francesco in compagnia della madre, che gli aveva dato un pezzetto di cioccolata. Purtroppo, il boccone ingerito non ha seguito la sua via “fisiologica” e, invece di imboccare l’esofago, ha preso la via della trachea. Pertanto, si è verificata una ostruzione delle vie respiratorie.

Fortunatamente, i militari dell’Arma che si trovavano in zona, sono stati allertati da un passante. La madre del bambino, che chiedeva aiuto, era ormai in preda alla disperazione ed aveva il bimbo in braccio, tentando invano di salvarlo.

Intuita l’estrema gravità della situazione, i Carabinieri, formati con corsi di Basic Life Support, hanno immediatamente iniziato a praticare una manovra di disostruzione delle vie respiratorie. Il bimbo ha, quindi, quasi subito espulso il bolo alimentare. Successivamente, il minore, che aveva comunque ripreso a respirare normalmente, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno condotto presso il reparto di pediatria dell’Ospedale San Pio di Castellaneta per ulteriori accertamenti e le eventuali cure del caso.

La donna, ieri mattina, ha ringraziato i militari dell’Arma, recandosi alla locale Compagnia. La professionalità dei Carabinieri e la loro prontezza hanno, certamente, permesso che non vi fossero più gravi conseguenze.