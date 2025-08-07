Castrofilippo (AG): giovane arrestato per violenta aggressione ai danni dei familiari

I Carabinieri della Stazione di Castrofilippo, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì, hanno tratto in arresto un 23enne del luogo, gravemente indiziato di aver compiuto un’aggressione nei confronti di alcuni membri del proprio nucleo familiare.

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i genitori e altri familiari presenti nell’abitazione, utilizzando un coltello a serramanico e un tirapugni. L’intervento tempestivo delle Forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di riportare la situazione sotto controllo.

Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso del coltello e del tirapugni utilizzati nell’aggressione, sottoposti a sequestro. Alcuni dei soggetti coinvolti, tra cui il fratello e la compagna di quest’ultimo, hanno riportato ferite e contusioni, venendo trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì per le cure del caso. Nessuno di loro versa in pericolo di vita.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare l’effettiva responsabilità.