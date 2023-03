Catania, agente bastonato si salva con il taser, Fsp Polizia

“Dare questo prezioso strumento a tutti e non destinare chi già può usarlo ad altri incarichi” “Bastonato e salvo solo grazie all’utilizzo del taser.

Il collega di Catania brutalmente aggredito durante un banale controllo è stato eccezionalmente bravo, pronto e preparato e, nonostante il fortissimo colpo ricevuto, è riuscito ad adoperare il taser e ad evitare ulteriori ferite che potevano essergli letali. Per il collega, a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà, un mese di prognosi ma, come accade quotidianamente ai poliziotti in servizio in ogni angolo del territorio, l’insidia improvvisa avrebbe potuto diventare tragedia. E’ indispensabile una maggiore distribuzione del taser, anche in tutti gli uffici periferici territoriali ed a tutte le specialità, e soprattutto che il poco personale già abilitato ad utilizzarlo non venga assolutamente impiegato in servizi diversi. Questo strumento prezioso serve per la sicurezza di tutti”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo quanto avvenuto ad Acireale, in provincia di Catania, dove i poliziotti hanno arrestato un cittadino nigeriano di 35 anni gravemente indiziato dei reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo la segnalazione di una persona molesta davanti a un supermercato, i poliziotti sono giunti sul posto trovando l’uomo armato di bastone che, alla richiesta di mostrare i documenti, ha reagito bruscamente colpendo in maniera fulminea con tutta la sua forza uno di loro. Nonostante sia caduto a terra per la violenza della bastonata, l’agente è riuscito ad estrarre ed utilizzare il taser per fermare l’uomo, successivamente arrestato. Il poliziotto è stato portato in ospedale dove ha avuto 25 giorni di prognosi per le lesioni riportate, mentre per l’aggressore, sottoposto a giudizio direttissimo, il Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

“E’ solo l’ennesimo caso che conferma quanto insidioso sia il lavoro di chi deve garantire la sicurezza – conclude Giuseppe Sottile, Segretario Fsp Catania -, e quanta calma, lucidità, preparazione e spirito di sacrificio servano da parte dei colleghi. Aiutarli con dotazioni all’altezza del compito, a cominciare dai taser che tutti dovrebbero avere, ci sembra il minimo”.

