Il Catania Book Festival diretto da Simone Dei Pieri segna il raddoppio portando a Catania oltre 3000 partecipanti e più di 30 incontri

Messo in dubbio sin dall’inizio a causa dei continui rimandi della zona gialla, arrivata appena quattro giorni prima dell’evento, il Catania Book Festival è riuscito a riorganizzarsi in pochissime settimane e portare a Catania un Festival del Libro e della Cultura che ha coinvolto oltre 3000 partecipanti nei giorni, con più di 30 incontri (di cui più di 10 anteprime nazionali, due candidati al Premio Strega ed una candidata al Nobel per la Letteratura), 3 chiusure musicali,più di 10 associazioni coinvolte e la mostra fotografica Oltre di Salvatore Piluso curata da Federica Alba Di Raimondo.

“Si è parlato correttamente di ‘Festival del raddoppio’: oltre il doppio dei partecipanti rispetto alla precedente edizione, più del doppio degli ospiti e il doppio delle misure di sicurezza rispetto a un anno fa, per viverlo in serenità!

La cosa più bella di questo Catania Book Festival è stato poter dare il via a tutti gli eventi culturali che si svolgeranno quest’anno, in Sicilia ma non solo.” -il commento di fine festival del direttore Simone Dei Pieri.

“Organizzarlo è stato un rischio perché fino a pochi giorni prima non sapevamo se si sarebbe svolto o meno, ma ne è valsa la pena vedendo centinaia di persone che hanno partecipato anche soltanto per trascorrere una giornata insieme.”

Da Camihawke a Luca Bizzarri, passando per Matteo Saudino, Danilo Bertazzi, Giulia Caminito, Vera Gheno, Beatrice Cristalli, Gianluca Gazzoli, Alessandro Cecchi Paone, Mattia Insolia, Simona Lo Iacono, Giusi Norcia, Marco Pappalardo, Giovanna Giordano, Emanuele Liotta, Elvira Seminara, Giulia Blasi, Riccardo Strada, Giuseppe Maggio, Fabio Magnasciutti con le tre chiusure musicali affidate a Scarda (21 maggio), ai Legno (22 maggio) e a Giorgieness (23 maggio), il parterre di quest’anno è stato senza precedenti.

Adesso lo staff è già al lavoro per il 2022 ma non mancheranno le sorprese, come sottolineato da Dei Pieri.

“Qualcuno ci ha detto di non sapere come affrontare il rientro a scuola, all’università o a lavoro lunedì, qualcun altro ci ha detto che gli manchiamo già, altri ancora si sono commossi a fine festival.

Ci prendiamo qualche giorno di pausa e ripartiamo, promesso!“

Com. Stam.